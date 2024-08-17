Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Брайтон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Брайтон

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Минте Янкуба получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Минте Янкуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Эвертон

40' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

32' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Милнер Джеймс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Удар от ворот произведет Брайтон

29' Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Эвертон

28' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

26' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Брайтон

20' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Брайтон

20' Ироэгбунам Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Ироэгбунам Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Брайтон

18' Удар от ворот произведет Брайтон

18' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ироэгбунам Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Эвертон

14' Удар от ворот произведет Брайтон

14' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Харрисон Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Гуэйе Идрисса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Близко! Жуан Педру нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

8' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брайтон

6' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Харрисон Джек . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Эвертон

2' Ироэгбунам Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эвертон начинает с центра поля