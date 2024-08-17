  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Эвертон
0:3
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
25' Гол
Митома Каору
31' Желтая карточка
Милнер Джеймс
47' Undefined phrase: football_event_
Данк Льюис
0:2
56' Гол
Уэлбек Данни
66' Красная карточка
Янг Эшли
77' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
0:3
86' Гол
Адингра Симон
90' Undefined phrase: football_event_
Аяри Ясин
90'+11

Ход матча

25'
0:1
Митома Каору
(Минте Янкуба)
31'
 
Милнер Джеймс
45'
 
Адингра Симон
Минте Янкуба
47'
 
Данк Льюис
56'
0:2
Уэлбек Данни
(Виффер Матс)
63'
Ндиайе Ильман
Дукуре Абдулай
 
66'
Янг Эшли
 
76'
 
Уэбстер Адам
Данк Льюис
76'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
77'
Тарковски Джеймс
 
82'
 
Гилмор Билли
Милнер Джеймс
82'
 
Сармиенто Джереми
Педро Жоао
85'
Холгейт Мэйсон
Харрисон Джек
 
86'
0:3
Адингра Симон
(Уэлбек Данни)
89'
 
Аяри Ясин
Митома Каору
90'
 
Аяри Ясин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 7 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 327 Количество передач 572
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Эвертон 49.5% (55)
X 37.8% (42)
Брайтон 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
42
Ироэгбунам
Тим
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
41
Хиншелвуд
Джек
6
Милнер
Джеймс
27
Виффер
Матс
17
Минте
Янкуба
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Эвертон
4-4-1-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 1 1
Митома Каору 1 1
Адингра Симон 1 1
Виффер Матс 0 0
Минте Янкуба 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 0 1
Тарковски Джеймс 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1
Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1

Результаты матчей

Эвертон
Брайтон

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Брайтон заслуженно побеждает в отличном матче
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Эвертон: 37%, Брайтон: 63%.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 100'
    Контроль мяча: Эвертон: 38%, Брайтон: 62%.
  • 99'
    Уэлбек Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 99'
    Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Ван Хекке Ян-Поль из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 96'
    Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Ироэгбунам Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 95'
      Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Контроль мяча: Эвертон: 37%, Брайтон: 63%.
    • 94'
      Адингра Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Аяри Ясин из команды Брайтон в офсайде
    • 93'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брайтон отменен из-за положения "вне игры".
    • 92'
      Гилмор Билли сделал ключевой пас для гола!
    • 92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брайтон.
    • 91'
      Адингра Симон сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Эвертон 49.5% (55)
    X 37.8% (42)
    Брайтон 12.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 0:3 Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:3 Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    49.5% (55)
    Ничья
    37.8% (42)
    Брайтон
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.37% (86)
    Нет
    19.63% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (38)
    2:1 Эвертон
    32.4% (36)
    1:2 Брайтон
    8.1% (9)
    1:0 Эвертон
    8.1% (9)
    2:0 Эвертон
    5.4% (6)
    0:1 Брайтон
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный