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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Херенвен
1:1
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
3' Гол
Ромени Оле
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Ааронсон Пакстен
56' Желтая карточка
Керстен Сэм
64' Желтая карточка
Бохневич Павел
64' Желтая карточка
Ромени Оле
67' Желтая карточка
Ван Эе Эспен
69' Желтая карточка
Брауде Оливер
70' Желтая карточка
Боздоган Джан
1:1
82' Гол
Тренсков Якоб
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Ромени Оле
(Ааронсон Пакстен)
10'
 
Ааронсон Пакстен
46'
Брауде Оливер
Халл Дензел
 
46'
Тренсков Якоб
Danilo Al-Saed
 
56'
Керстен Сэм
 
64'
Бохневич Павел
 
64'
 
Ромени Оле
66'
 
Мин Давид
Alonzo Engwanda
66'
 
Боздоган Джан
Огайо Ноа
67'
Ван Эе Эспен
 
69'
Брауде Оливер
 
70'
 
Боздоган Джан
72'
Николаеску Йон
Карлсбакк Даниэль
 
79'
 
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
79'
Levi Smans
Ван Эе Эспен
 
82'
Тренсков Якоб
1:1
86'
Dimitris Rallis
Ilias Sebaoui
 
90'
 
Бут Тейлор
Ромени Оле
90'
 
Андерсен Силас
Икбал Зидан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 642 Количество передач 346
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

13
Ван
дер
Харт
Микки
2
Халл
Дензел
4
Керстен
Сэм
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
24
Danilo
Al-Saed
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
10
Ilias
Sebaoui
8
Брауэрс
Люк
9
Карлсбакк
Даниэль
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
21
Ааронсон
Пакстен
9
Мин
Давид
Херенвен
4-4-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Утрехт

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

41 матч

29.3%
17.1%
53.6%
12 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Э
2:3
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.75

Среднее время на гол

49
51

Всего голов

73
62

Голов в среднем за матч

1.78
1.51

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

50
59

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 1 0.5
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 1
Тоорнстра Йенс 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 2 0
Брауде Оливер 2 0
Керстен Сэм 1 0
Ван Эе Эспен 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2
Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2
Утрехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2
Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0

Результаты матчей

Херенвен
Утрехт

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Твенте
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Виллем II
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хераклес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фейеноорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гронинген
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСВ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Утрехт Ромени Оле 2
Фортуна Ситтард Петерсон Кристофер 1 (1)
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
Весь список
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