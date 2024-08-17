Тур: 2. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
0:1
3' ГолРомени Оле
10' Undefined phrase: football_event_Ааронсон Пакстен
56' Желтая карточкаКерстен Сэм
64' Желтая карточкаБохневич Павел
64' Желтая карточкаРомени Оле
67' Желтая карточкаВан Эе Эспен
69' Желтая карточкаБрауде Оливер
70' Желтая карточкаБоздоган Джан
1:1
82' ГолТренсков Якоб
90'+5
Ход матча
3'
0:1
10'
56'
64'
64'
67'
69'
70'
82'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
13 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
642 Количество передач 346
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Levi Smans
-
35 Ties Oostra
-
39 _Isaiah A.
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Херенвен
Утрехт
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
41 матч
29.3%
17.1%
53.6%
12 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.81
1.75
Среднее время на гол
49
51
Всего голов
73
62
Голов в среднем за матч
1.78
1.51
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
50
59
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|1
|0.5
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|1
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бохневич Павел
|2
|0
|Брауде Оливер
|2
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Ван Эе Эспен
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ромени Оле
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2
Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2
Утрехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2
Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Результаты матчей
Херенвен
Утрехт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Утрехт
|Ромени Оле
|2
|Фортуна Ситтард
|Петерсон Кристофер
|1 (1)
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1