Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен

82' Г О О О О Л - Тренсков Якоб забивает ударом с правой ноги!

81' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Эспен ван Э уходит с поля и его заменяет Levi Smans

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

73' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Удар от ворот произведет Утрехт

71' Эспен ван Э не смог попасть в створ ударом издали

70' Боздоган Джан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Оливер Бреуде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Безумный фол. Оливер Бреуде грубо играет против соперника. Пострадал Ааронсон Пакстен

68' Удар от ворот произведет Утрехт

68' Огайо Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Эспен ван Э совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Удар от ворот произведет Утрехт

66' Эспен ван Э оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Ромени Оле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Судья подбегает и показывает Бохневич Павел из команды Херенвен отложенную желтую карточку за фол.

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Хорошую попытку сделал Карлсбакк Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тренсков Якоб нанес удар в каркас ворот!

58' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Утрехт

57' Ильяс Себауи не смог попасть в створ ударом издали

57' Кёлерт Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Эспен ван Э ослабляет давление, выбив мяч.

56' Керстен Сэм получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Утрехт

55' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

54' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эспен ван Э пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас ловит мяч

47' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Халл Дензел уходит с поля и его заменяет Оливер Бреуде