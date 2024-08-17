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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Заглембе Любин
0:1
Второй тайм: 86'
Лех
0'
0:1
19' Гол
Соуза Афонсу
27' Желтая карточка
Ба-Луа Адриэль
45' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
50' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
79' Желтая карточка
Adam Radwanski
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
18
Adam
Radwanski
6
Маковский
Томаш
23
Patryk
Kusztal
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
50
Ба-Луа
Адриэль
7
Соуза
Афонсу
8
Голизаде
Али
9
Исхак
Микаэль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Лех

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
0.84

Среднее время на гол

80
106

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.26
1.13

Среднее время на гол

71
80

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.2
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

75
92

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейк Вацлав 1 0.2
Пьенько Томаш 1 0.2
Igor Orlikowski 1 0.2
Курминовски Давид 1 (1) 0.2
Дабровски Дамьян 0 0
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 4 (1) 0.8
Хотич Дино 2 0.4
Соуза Афонсу 1 0.2
Голизаде Али 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Антони Козубал 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 0 1
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Adam Radwanski 1 0
Marek Mroz 1 0
Сейк Вацлав 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лех
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Заглембе Любин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Лех
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0
Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Лех

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Видзев Лодзь
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
8.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
5.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лех
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Заглембе Любин
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Краковия Глик Камил 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Mateusz Grzybek получил желтую карточку от судьи
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    Заглембе Любин
    Ничья
    Лех
    32.00
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    Заглембе Любин
    Лех
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