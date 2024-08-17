Тур: 5. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Pawel Malec
0:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолСоуза Афонсу
27' Желтая карточкаБа-Луа Адриэль
45' Желтая карточкаMateusz Grzybek
50' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
79' Желтая карточкаAdam Radwanski
90' Желтая карточкаГургул Михал
90'+9
Ход матча
19'
0:1
27'
45'
50'
79'
90'
55
Мата
Луиш
15
Гургул
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шмыт КаетанНападающий
- Нападающий
-
35 Filip Kocaba
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Заглембе Любин
Лех
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
0.84
Среднее время на гол
80
106
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.26
1.13
Среднее время на гол
71
80
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.2
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
75
92
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейк Вацлав
|1
|0.2
|Пьенько Томаш
|1
|0.2
|Igor Orlikowski
|1
|0.2
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.2
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|0.8
|Хотич Дино
|2
|0.4
|Соуза Афонсу
|1
|0.2
|Голизаде Али
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Radwanski
|2
|0
|Налепа Михал
|0
|1
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Сейк Вацлав
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лех
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лех
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Лех
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0
Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Лех
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|3
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Видзев Лодзь
|Samuel Kozlovsky
|1 1
|Краковия
|Глик Камил
|2