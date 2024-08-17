Тур: 5. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
2:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолКялльман Беньямин
1:1
12' ГолДиаби Мохамед
2:1
26' ГолКубицки Ярослав
2:2
30' ГолЮгас Якуб
2:3
53' ГолКялльман Беньямин
79' Желтая карточкаМоутинью Жоау
79' Желтая карточкаFilip Rozga
90' Желтая карточкаАтанасов Яни
2:4
90' ГолБохнак Матеуш
90'+5
Ход матча
3'
12'
1:1
26'
30'
2:2
53'
67'
79'
79'
90'
90'
2:4
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
8
Нене
III
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
18
Filip
Rozga
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Краковия
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
37 матчей
40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.43
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
62
83
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.75
|Диаби Мохамед
|2
|0.5
|Имас Хесус
|1
|0.25
|Виллар Мики
|1
|0.25
|Нене III
|1
|0.25
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.25
|Хансен Кристоффер
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.6
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.4
|Майгор Миккел
|1
|0.2
|Гицэ Вирджил
|1
|0.2
|Югас Якуб
|1
|0.2
|Бохнак Матеуш
|1
|0.2
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Диаби Мохамед
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глик Камил
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Rozga
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Краковия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Краковия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1
Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Краковия
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|3
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Видзев Лодзь
|Samuel Kozlovsky
|1 1
|Краковия
|Глик Камил
|2