  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Ягеллония Белосток
2:4
Конец матча
Краковия
0'
0:1
3' Гол
Кялльман Беньямин
1:1
12' Гол
Диаби Мохамед
2:1
26' Гол
Кубицки Ярослав
2:2
30' Гол
Югас Якуб
2:3
53' Гол
Кялльман Беньямин
79' Желтая карточка
Моутинью Жоау
79' Желтая карточка
Filip Rozga
90' Желтая карточка
Атанасов Яни
2:4
90' Гол
Бохнак Матеуш
90'+5
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
4
Халити
Йетмир
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
20
Виллар
Мики
8
Нене
III
6
Романчук
Тарас
21
Чурлинов
Дарко
14
Кубицки
Ярослав
9
Диаби
Мохамед
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
88
Соколовски
Патрик
25
Какабадзе
Отар
18
Filip
Rozga
11
Майгор
Миккел
19
Олафссон
Давид-Кристьян
9
Кялльман
Беньямин
7
Ван
Бюрен
Мик
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Краковия
3-1-4-2

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Краковия

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

37 матчей

40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.43
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

62
83

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.75
Диаби Мохамед 2 0.5
Имас Хесус 1 0.25
Виллар Мики 1 0.25
Нене III 1 0.25
Пюлюлю Афимико 1 0.25
Хансен Кристоффер 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.6
Ван Бюрен Мик 2 0.4
Майгор Миккел 1 0.2
Гицэ Вирджил 1 0.2
Югас Якуб 1 0.2
Бохнак Матеуш 1 0.2
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Атанасов Яни 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Slawomir Abramowicz 2 0
Диаби Мохамед 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глик Камил 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Югас Якуб 1 0
Майгор Миккел 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Rozga 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Краковия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Краковия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1
Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Краковия

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Видзев Лодзь
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
8.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
5.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лех
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Заглембе Любин
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Краковия Глик Камил 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Ягеллония Белосток 2:4 Краковия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный