Тур: 19. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Лиен Мариус
1:2
Второй тайм: 60'
0'
0:1
5' ГолГабриэльсен Рубен
1:1
6' ГолМелькерсен Элиас Хофф
6' Желтая карточкаStefan Hagerup
35' Желтая карточкаТённесен Кристоффер
1:2
37' ПенальтиОльсен Томас
55' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
Ход матча
5'
6'
37'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
211 Количество передач 263
-
46 Владение мячом, % 54
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед
41 матч
43.9%
17.1%
39%
18 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.8%
34.1%
39.1%
11 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.6%
41.5%
21.9%
15 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2.3
1.24
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
88
53
Голов в среднем за матч
2.15
1.29
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
41
69
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Логи
|4
|0.21
|Мелькерсен Элиас Хофф
|4
|0.21
|Стенгель Херман
|3
|0.16
|Валсвик Густав
|2
|0.11
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.11
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.11
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.05
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|7 (3)
|0.39
|Китолано Эрик
|3
|0.17
|Гарнас Эспен
|3
|0.17
|Лундему Мариус
|2
|0.11
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.11
|Осен Йермунд
|1
|0.06
|Frederik Elkaer
|1
|0.06
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.06
|Антонио Владимиро
|1
|0.06
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Дансо Эммануэл
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Антонио Владимиро
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Китолано Эрик
|2
|0
|Uba Charles
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лиллестрём
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
3
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
10
8
Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Лиллестрём
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
6
35%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
4
19%
5
23%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
7
33%
3
14%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
5
23%
76-90
Пропущено
26
30
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
7
27%
6
20%
61-75
1
4%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1
Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
62
37
35
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
612
710
216
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|3.
|18
|9
|6
|3
|28 - 22
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|25 - 16
|31
|6.
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|7.
|2:1
|18
|7
|2
|9
|24 - 31
|23
|8.
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|9.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|11.
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|12.
|1:2
|19
|5
|5
|9
|21 - 29
|20
|13.
|18
|5
|3
|10
|18 - 25
|18
|14.
|18
|4
|6
|8
|19 - 31
|18
|15.
|18
|5
|2
|11
|18 - 28
|17
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|12.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|13.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|2:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|16 - 14
|16
|6.
|2:1
|9
|5
|0
|4
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|1:2
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|11.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3