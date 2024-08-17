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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Стрёмсгодсет
1:2
Второй тайм: 60'
Лиллестрём
0'
0:1
5' Гол
Габриэльсен Рубен
1:1
6' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
6' Желтая карточка
Stefan Hagerup
35' Желтая карточка
Тённесен Кристоффер
1:2
37' Пенальти
Ольсен Томас
55' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен

Ход матча

5'
0:1
Габриэльсен Рубен
(Ольсен Томас)
6'
Мелькерсен Элиас Хофф
(Менерт Маркус)
1:1
6'
 
Stefan Hagerup
35'
 
Тённесен Кристоффер
37'
1:2
Ольсен Томас
55'
 
Ибрахимай Илльдрен

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 211 Количество передач 263
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Лиллестрём
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Stefan
Hagerup
30
Фосс
Сандер
Моэн
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
64
Ларссон
Эрик
7
Ибрахимай
Илльдрен
55
Крюгор
Кевин
Мартин
20
Антонио
Владимиро
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
21
Карлсбакк
Маркус
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Лиллестрём
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед

41 матч

43.9%
17.1%
39%
18 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.8%
34.1%
39.1%
11 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.6%
41.5%
21.9%
15 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
К
3:4
ТМК
1:0
Э
1:2
Э
4:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:1
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

2.3
1.24

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

2
1.35

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

88
53

Голов в среднем за матч

2.15
1.29

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

41
69

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 4 0.21
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.21
Стенгель Херман 3 0.16
Валсвик Густав 2 0.11
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.11
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.11
Jesper Taaje 1 0.05
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.05
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 7 (3) 0.39
Китолано Эрик 3 0.17
Гарнас Эспен 3 0.17
Лундему Мариус 2 0.11
Габриэльсен Рубен 2 0.11
Осен Йермунд 1 0.06
Frederik Elkaer 1 0.06
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Фосс Сандер Моэн 1 0.06
Антонио Владимиро 1 0.06
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Дансо Эммануэл 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Стенгель Херман 1 0
Сормо Бент 1 0
Менерт Маркус 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Joergen Isnes 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 4 0
Антонио Владимиро 2 1
Габриэльсен Рубен 3 0
Лундему Мариус 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Китолано Эрик 2 0
Uba Charles 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лиллестрём
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
3
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

10
8
Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Лиллестрём
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
6
35%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
4
19%
5
23%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
7
33%
3
14%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
5
23%
76-90

Пропущено

26
30
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
7
27%
6
20%
61-75
1
4%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1
Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
7
1.5
3
5
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
6
12
1.5
7
10
2
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 18 8 7 3 25 - 16 31
6.
КФУМ Осло
 18 6 8 4 24 - 23 26
7.
Лиллестрём
 2:1 18 7 2 9 24 - 31 23
8.
Сарпсборг-08
 18 6 4 8 27 - 34 22
9.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
11.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
12.
Стрёмсгодсет
 1:2 19 5 5 9 21 - 29 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Одд
 18 4 6 8 19 - 31 18
15.
Хёугесунн
 18 5 2 11 18 - 28 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 9 3 5 1 10 - 7 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
12.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
13.
Стрёмсгодсет
 1:2 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Лиллестрём
 2:1 9 2 2 5 11 - 20 8
15.
КФУМ Осло
 9 1 5 3 9 - 14 8
16.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
6.
Лиллестрём
 2:1 9 5 0 4 13 - 11 15
7.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
8.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:2 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Хёугесунн
 9 2 2 5 12 - 17 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Ибрахимай Илльдрен из команды Лиллестрём получает желтую после опасной игры.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О О Л - Ольсен Томас из команды Лиллестрём забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пер-Кристиан Бротвейт прыгнул не в ту сторону.
  • 35'
    Тённесен Кристоффер из команды Лиллестрём предупрежден после нескольких фолов.
  • 6'
    Судья подбегает и показывает Stefan Hagerup из команды Лиллестрём отложенную желтую карточку за фол.
  • 6'
    Менерт Маркус сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Лиллестрём
5.50
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4.05
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2.95
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