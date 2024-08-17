Тур: 19. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Лиен Мариус
3:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолГабриэльсен Рубен
1:1
6' ГолМелькерсен Элиас Хофф
6' Желтая карточкаStefan Hagerup
35' Желтая карточкаТённесен Кристоффер
1:2
37' ПенальтиОльсен Томас
54' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
2:2
72' ГолМёллер Николай
80' Желтая карточкаМенерт Маркус
3:2
90' ГолМелькерсен Элиас Хофф
90'+10
Ход матча
5'
6'
37'
1:2
72'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 5
-
11 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
433 Количество передач 538
-
46 Владение мячом, % 54
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед
41 матч
43.9%
17.1%
39%
18 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.8%
34.1%
39.1%
11 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.6%
41.5%
21.9%
15 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2.3
1.24
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
88
53
Голов в среднем за матч
2.15
1.29
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
41
69
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|5
|0.26
|Томассон Логи
|4
|0.21
|Стенгель Херман
|3
|0.16
|Валсвик Густав
|2
|0.11
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.11
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.11
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Мёллер Николай
|1
|0.05
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.05
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|7 (3)
|0.39
|Китолано Эрик
|3
|0.17
|Гарнас Эспен
|3
|0.17
|Лундему Мариус
|2
|0.11
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.11
|Осен Йермунд
|1
|0.06
|Frederik Elkaer
|1
|0.06
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.06
|Антонио Владимиро
|1
|0.06
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Дансо Эммануэл
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Антонио Владимиро
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Китолано Эрик
|2
|0
|Uba Charles
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Лиллестрём
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
5
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лиллестрём
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
10
8
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Лиллестрём
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
17%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
6
35%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Забито
24
24
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
5
21%
6
25%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
7
29%
29%
4
17%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
5
21%
76-90
Пропущено
28
33
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
4
14%
4
12%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
7
25%
5
15%
31-45
5
18%
7
21%
46-60
7
25%
7
21%
61-75
1
4%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1
Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
37
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
712
810
316
216
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3