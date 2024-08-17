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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Погонь Щецин
1:0
Второй тайм: 72'
Видзев Лодзь
0'
1:0
21' Гол
Бичахчян Ваан
41' Желтая карточка
Горгон Александр

Ход матча

21'
Бичахчян Ваан
(Кутрис Леонардо)
1:0
41'
Горгон Александр
 
57'
 
Гонг Хилари
Сыпек Якуб
57'
 
Marcel Krajewski
Кастрати Лирим
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Погонь Щецин
Ничья
Видзев Лодзь
1.72
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Все Коэффициенты
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
19
Kacper
Lukasiak
20
Горгон
Александр
22
Бичахчян
Ваан
7
Кужава
Рафал
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
7
Jakub
Lukowski
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Погонь Щецин
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 0.6
Бичахчян Ваан 1 0.2
Горгон Александр 1 0.2
Kacper Lukasiak 1 0.2
Patryk Paryzek 1 0.2
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 2 0.4
Альварес Франциско 2 0.4
Рондич Имад 1 0.2
Сыпек Якуб 1 0.2
Antoni Klimek 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 2 0
Горгон Александр 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 2 1
Samuel Kozlovsky 1 1
Ганоушек Марек 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Antoni Klimek 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Видзев Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Погонь Щецин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Видзев Лодзь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0
Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Погонь Щецин
 1:0 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Видзев Лодзь
 0:1 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
8.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
5.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Погонь Щецин
 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Краковия Глик Камил 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Кастрати Лирим уходит с поля. Marcel Krajewski выходит вместо него
  • 57'
    Сыпек Якуб уходит с поля. Гонг Хилари выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
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Погонь Щецин
Ничья
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