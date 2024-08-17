Тур: 4. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:1
Перерыв
Ход матча
13'
0:1
22'
30'
2:1
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
77
Нсимба
Брюни
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
-
77 Нсимба БрюниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
-
16 Квет РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ali Akman
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Сент-Трейден
Дендер
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.75
|Огава Рёя
|1
|0.25
|Ито Рётаро
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берте Мохамед
|3
|0.75
|Квет Роман
|2
|0.5
|Нсимба Брюни
|1
|0.25
|Jordy Soladio
|1
|0.25
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Грнчар Давид
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Nathan Rodes
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Нсимба Брюни
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дендер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дендер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3
Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Дендер
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2