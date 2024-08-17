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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Перерыв
Дендер
0'
0:1
13' Гол
Квет Роман
1:1
22' Гол
Kahveh Zahiroleslam
2:1
30' Гол
Kahveh Zahiroleslam

Ход матча

13'
0:1
Квет Роман
22'
Kahveh Zahiroleslam
(Ито Рётаро)
1:1
30'
Kahveh Zahiroleslam
(Огава Рёя)
2:1
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Сент-Трейден
Ничья
Дендер
2.60
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6.70
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Все Коэффициенты
16
Кокубо
Лео
5
Танигути
Сёго
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
6
Ямамото
Рихито
13
Ито
Рётаро
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
32
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
24
Вилтард
Малкольм
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
90
Берте
Мохамед
Сент-Трейден
3-4-1-2
Дендер
5-3-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Дендер

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.75
Огава Рёя 1 0.25
Ито Рётаро 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берте Мохамед 3 0.75
Квет Роман 2 0.5
Нсимба Брюни 1 0.25
Jordy Soladio 1 0.25
Joedrick Pupe 0 0
Грнчар Давид 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Nathan Rodes 1 0
Jordy Soladio 1 0
Нсимба Брюни 1 0
Вилтард Малкольм 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дендер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дендер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3
Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Дендер

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Дендер
 1:2 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Сент-Трейден
 2:1 4 1 0 3 4 - 12 3
14.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 1:2 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Сент-Трейден
 2:1 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Дендер
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
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