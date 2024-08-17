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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Сент-Трейден
3:3
Конец матча
Дендер
0'
0:1
13' Гол
Квет Роман
1:1
22' Гол
Kahveh Zahiroleslam
2:1
30' Гол
Kahveh Zahiroleslam
2:2
48' Гол
Нсимба Брюни
3:2
53' Гол
Бертаччини Адриано
63' Желтая карточка
Gilles Ruyssen
90' Желтая карточка
Rein Van Helden
3:3
90' Гол
Ali Akman
90'+9
16
Кокубо
Лео
5
Танигути
Сёго
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
6
Ямамото
Рихито
13
Ито
Рётаро
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
32
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
24
Вилтард
Малкольм
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
90
Берте
Мохамед
Сент-Трейден
3-4-1-2
Дендер
5-3-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Дендер

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.75
Огава Рёя 1 0.25
Бертаччини Адриано 1 0.25
Ито Рётаро 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берте Мохамед 3 0.75
Нсимба Брюни 2 0.5
Квет Роман 2 0.5
Jordy Soladio 1 0.25
Ali Akman 1 0.25
Joedrick Pupe 0 0
Грнчар Давид 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 2 0
Gilles Ruyssen 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Nathan Rodes 1 0
Jordy Soladio 1 0
Нсимба Брюни 1 0
Вилтард Малкольм 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дендер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дендер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3
Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Дендер

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:1 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Мехелен
 1:2 4 0 2 2 4 - 7 2
14.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Андерлехт
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мехелен
 1:2 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 1:2 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
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    • 48'
      Joedrick Pupe сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Нсимба Брюни бьет в цель!
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