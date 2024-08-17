Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Харрингтон Тони
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
4' ГолОнана Амаду
8' Желтая карточкаБэйли Леон
31' Желтая карточкаПакета Лукас
1:1
37' ПенальтиПакета Лукас
Ход матча
4'
0:1
8'
31'
37'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
39 Andy Irving
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Астон Вилла
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онана Амаду
|1
|1
|Тилеманс Юри
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэйли Леон
|1
|0
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0
Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|1 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Арсенал
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Арсенал
|Сака Букайо
|1 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|1
|Эвертон
|Янг Эшли
|1
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1
|Брайтон
|Милнер Джеймс
|1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|1
|Фулхэм
|Кэрни Том
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
40.9% (47)
Ничья
46.1% (53)
Астон Вилла
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
87.96% (95)
Нет
12.04% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (47)
2:1 Вест Хэм
27.8% (32)
1:0 Вест Хэм
7.8% (9)
1:2 Астон Вилла
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:3 Астон Вилла
1.7% (2)
3:2 Вест Хэм
1.7% (2)
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