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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 45+'
Астон Вилла
0'
0:1
4' Гол
Онана Амаду
8' Желтая карточка
Бэйли Леон
31' Желтая карточка
Пакета Лукас
1:1
37' Пенальти
Пакета Лукас

Ход матча

4'
0:1
Онана Амаду
(Тилеманс Юри)
8'
 
Бэйли Леон
31'
Пакета Лукас
 
37'
Пакета Лукас
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 115
Вест Хэм 40.9% (47)
X 46.1% (53)
Астон Вилла 13% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Астон Вилла
6.38
4.80
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3.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
24
Гидо
Родригес
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
14
Кудус
Мохаммед
23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
27
Роджерс
Морган
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
Вест Хэм
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Астон Вилла

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онана Амаду 1 1
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэйли Леон 1 0

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0
Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
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    Прогнозы 115
    Вест Хэм 40.9% (47)
    X 46.1% (53)
    Астон Вилла 13% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Астон Вилла
    6.38
    4.80
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    40.9% (47)
    Ничья
    46.1% (53)
    Астон Вилла
    13% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    87.96% (95)
    Нет
    12.04% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (47)
    2:1 Вест Хэм
    27.8% (32)
    1:0 Вест Хэм
    7.8% (9)
    1:2 Астон Вилла
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:3 Астон Вилла
    1.7% (2)
    3:2 Вест Хэм
    1.7% (2)
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