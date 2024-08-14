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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Вест Хэм
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 45
Вест Хэм 53.3% (24)
X 33.3% (15)
Астон Вилла 13.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Астон Вилла
3.75
3.80
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2.75
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Вест Хэм
Астон Вилла

История личных встреч

Вест Хэм
Астон Вилла

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

73
90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0
Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Команда И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 45
    Вест Хэм 53.3% (24)
    X 33.3% (15)
    Астон Вилла 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Астон Вилла
    3.75
    3.80
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    2.75
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    53.3% (24)
    Ничья
    33.3% (15)
    Астон Вилла
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    28.9% (13)
    1:0 Вест Хэм
    13.3% (6)
    1:2 Астон Вилла
    8.9% (4)
    3:2 Вест Хэм
    4.4% (2)
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