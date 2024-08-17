  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен Главный судья: Jannick van der Laan
Твенте
0:0
Первый тайм: 31'
Спарта Роттердам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Спарта Роттердам
4.30
4.50
Реклама, ligastavok.ru
6.30
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
34
Салах-Эддин
Анасс
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
5
Кюйперс
Бас
6
Эйтинг
Карел
18
Влап
Михел
7
Ван
Берген
Митчелл
14
Стейн
Сем
30
Лтайеф
Сайфалла
10
Ламмерс
Сэм
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Кинтеро
Тео
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Бас
Юлиан
8
Клемент
Пелле
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
Твенте
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Спарта Роттердам

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
ЭПО
1:0
ЭПО
1:1
Э
3:3
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.15
1.38

Среднее время на гол

41
65

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Среднее время на гол

117
83

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 0.5
Ван Хоренбек Алек 1 0.5
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метиньо 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0
Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1
Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8 Эксельсиор '20 - Спарта Роттердам 0:6 Йонг Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:6 ГВВВ Венендал - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2

Результаты матчей

Твенте
Спарта Роттердам

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Твенте
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Виллем II
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хераклес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фейеноорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гронинген
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСВ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Утрехт Ромени Оле 2
Фортуна Ситтард Петерсон Кристофер 1 (1)
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.52. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.52 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Спарта Роттердам
    4.30
    4.50
    Реклама, ligastavok.ru
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Твенте 0:0 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Твенте
    Спарта Роттердам
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный