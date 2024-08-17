Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Меес Хилгерс получил желтую карточку от судьи

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновится спорным мячом

41' Ламмерс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лтайеф Сайфалла навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

37' Лтайеф Сайфалла навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Твенте

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновлен

22' Лтайеф Сайфалла на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

18' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

17' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

17' ШТАНГА! Так было близко к голу - Леуритсен Тобиас нанес удар в каркас ворот!

13' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля