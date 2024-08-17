Тур: 2. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29200 Главный судья: Маншот Ероен Главный судья: Jannick van der Laan
1:1
Конец матча
Ход матча
45'
46'
75'
1:0
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
12 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
534 Количество передач 377
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
38
Макс
Брюнс
18
Влап
Михел
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Бакари СаидЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
-
15 Кляйн МайкПолузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Marvin Young
-
21 Ayoub Oufkir
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
История личных встреч
Твенте
Спарта Роттердам
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
26 матчей
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.15
1.38
Среднее время на гол
41
65
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Среднее время на гол
117
83
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.46
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|1
|0.5
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.5
|Стейн Сем
|1 (1)
|0.5
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.5
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меес Хилгерс
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метиньо
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0
Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1
Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8 Эксельсиор '20 - Спарта Роттердам 0:6 Йонг Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:6 ГВВВ Венендал - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2
Результаты матчей
Твенте
Спарта Роттердам
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Твенте
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Утрехт
|Ромени Оле
|2
|Фортуна Ситтард
|Петерсон Кристофер
|1 (1)
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1