Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хорошую попытку сделал Пэрротт Трой . Удар в створ, но вратарь начеку

79' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

78' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Пеер Копмейнерс уходит с поля и его заменяет Белич Кристиян

77' Ох, нехорошо это выглядит. Basar Onal получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Basar Onal на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Близко! Класи Йорди нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

75' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

73' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

69' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

68' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Сано Кадаи не смог попасть в створ ударом издали

66' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

64' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

63' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

63' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

61' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

57' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Майкума Сейя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Пеер Копмейнерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Худемакерс Меес не смог попасть в створ ударом издали

51' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

51' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Пэрротт Трой . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.