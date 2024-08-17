Тур: 2. Стадион: АФАС. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаХудемакерс Меес
1:0
16' ГолМейнанс Свен
22' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
90' Желтая карточкаМаркес Иван
90' Желтая карточкаБазур Рихедли
90'+10
Ход матча
15'
16'
1:0
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
518 Количество передач 399
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Майкума
Сейя
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
11
Basar
Onal
23
Сано
Кадаи
25
Уаисса
Сами
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
25 Уаисса СамиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.79
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.14
Среднее время на гол
83
78
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.46
1.42
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|1
|0.5
|Мейнанс Свен
|1
|0.5
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сано Кадаи
|1
|0.5
|Ван Рой Барт
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деккер Максим
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Майкума Сейя
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1
НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|2
|Утрехт
|Ромени Оле
|2
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Валвейк
|Завада Оскар
|1