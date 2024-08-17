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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
АЗ Алкмаар
1:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
15' Желтая карточка
Худемакерс Меес
1:0
16' Гол
Мейнанс Свен
22' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
90' Желтая карточка
Маркес Иван
90' Желтая карточка
Базур Рихедли
90'+10

Ход матча

15'
 
Худемакерс Меес
16'
Мейнанс Свен
1:0
22'
Мёллер Вольфе Давид
 
60'
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
 
66'
 
Огава Коки
Уаисса Сами
77'
 
Хансен Сонтье
Гонсалес Роберто
77'
Белич Кристиян
Копмейнерс Пер
 
78'
Бюрместер Зико
Мейнанс Свен
 
84'
 
Шоне Лассе
Basar Onal
85'
 
Оуведжан Томас
Худемакерс Меес
88'
Базур Рихедли
Белич Кристиян
 
88'
 
Перейра Брайанн
Ван Рой Барт
90'
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
 
90'
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
 
90'
 
Маркес Иван
90'
Базур Рихедли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 518 Количество передач 399
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Пэрротт
Трой
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
11
Basar
Onal
7
Гонсалес
Роберто
23
Сано
Кадаи
25
Уаисса
Сами
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.14

Среднее время на гол

83
78

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.42

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 1 0.5
Мейнанс Свен 1 0.5
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сано Кадаи 1 0.5
Ван Рой Барт 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Майкума Сейя 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 1 0
Худемакерс Меес 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1
НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виллем II
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПСВ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Утрехт Ромени Оле 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Валвейк Завада Оскар 1
Весь список
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