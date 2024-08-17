Тур: 4. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
1:0
23' ГолЛаубербах Лион
36' Желтая карточкаАмузу Френсис
1:1
42' ГолАугустинссон Людвиг
1:2
45' ГолАмузу Френсис
Ход матча
23'
1:0
36'
42'
45'
1:2
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Шлик ТимоВратарь
- Защитник
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Мехелен
Андерлехт
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.91
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.82
1.68
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
53
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.5
|Сторм Никола
|1
|0.25
|Лаубербах Лион
|1
|0.25
|Фулон Дам
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|1
|0.25
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.25
|Дольберг Каспер
|1
|0.25
|Ашимеру Маджид
|1
|0.25
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бесник Хаши
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Шимич Ян-Карло
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0
Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2
Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Мехелен
Андерлехт
Точный счет
2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|1:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2