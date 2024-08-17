  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Мехелен
1:2
Перерыв
Андерлехт
0'
1:0
23' Гол
Лаубербах Лион
36' Желтая карточка
Амузу Френсис
1:1
42' Гол
Аугустинссон Людвиг
1:2
45' Гол
Амузу Френсис

Ход матча

23'
Лаубербах Лион
(Фулон Дам)
1:0
33'
Бафдили Билал
Лаубербах Лион
 
36'
 
Амузу Френсис
42'
1:1
Аугустинссон Людвиг
(Йоргенсен Матиас Занка)
45'
1:2
Амузу Френсис
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Андерлехт
8.00
Реклама, fon.bet
4.15
Реклама, fon.bet
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Де
Волф
Ортвин
2
Ван
Клеемпут
Жюль
4
Рэмекерс
Тун
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
11
Сторм
Никола
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
6
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
12
Дольберг
Каспер
Мехелен
3-4-3
Андерлехт
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Андерлехт

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
1:3
ПДА
0:1
ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.91
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.82
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
53

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 2 (1) 0.5
Сторм Никола 1 0.25
Лаубербах Лион 1 0.25
Фулон Дам 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 1 0.25
Аугустинссон Людвиг 1 0.25
Дольберг Каспер 1 0.25
Ашимеру Маджид 1 0.25
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Версхарен Яри 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесник Хаши 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Бафдили Билал 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0

Результаты матчей

Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0
Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2
Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Мехелен
Андерлехт

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:1 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Мехелен
 1:2 4 0 2 2 4 - 7 2
14.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Андерлехт
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мехелен
 1:2 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 1:2 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Андерлехт
8.00
Реклама, fon.bet
4.15
Реклама, fon.bet
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 1:2 Андерлехт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мехелен
Андерлехт
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный