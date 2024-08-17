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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Валвейк
0:1
Первый тайм: 43'
Гронинген
0'
0:1
11' Гол
Схредерс Йорг

Ход матча

11'
0:1
Схредерс Йорг
(Бакуна Леандро)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Гронинген
5.50
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3.90
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3.70
Все Коэффициенты
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
23
Ван
дер
Венне
Рихард
14
Локеза
Крис
9
Завада
Оскар
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
8
Хове
Йохан
18
Де
Йонге
Тика
10
Валенте
Лусиано
27
Мендес
Руи
26
Ван
Берген
Том
Валвейк
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Валвейк
Гронинген

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 1 0.5
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 2 1
Мендес Руи 1 0.5
Бакуна Леандро 1 (1) 0.5
Ренте Марко 1 0.5
Валенте Лусиано 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схредерс Йорг 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4
Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0
Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2
Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1 Гронинген - Де Графсхап 4:2

Результаты матчей

Валвейк
Гронинген

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гронинген
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 1:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виллем II
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Валвейк
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гронинген
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПСВ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Утрехт Ромени Оле 2
Фортуна Ситтард Петерсон Кристофер 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
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