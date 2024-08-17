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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6492 Главный судья: Robin Hensgens
Валвейк
1:2
Конец матча
Гронинген
0'
0:1
11' Гол
Схредерс Йорг
48' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
55' Желтая карточка
Клеонизе Денильо
67' Желтая карточка
Бакуна Леандро
0:2
77' Гол
Ван Берген Том
1:2
89' Гол
Ван дер Венне Рихард
90' Желтая карточка
Finn Stam
90' Красная карточка
Завада Оскар
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Схредерс Йорг
(Бакуна Леандро)
48'
Ван дер Венне Рихард
 
55'
Клеонизе Денильо
 
67'
 
Бакуна Леандро
73'
 
Остинг Тейс
Мендес Руи
77'
0:2
Ван Берген Том
(Бакуна Леандро)
78'
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
 
78'
Кастильо Хуан
Леливелд Юлиан
 
79'
Ван Гелдерен Лиам
Ван ден Бёйс Дарио
 
79'
Крамер Михил
Мейерс Арон
 
84'
Вайдманн Дауда
Румерату Годфрид
 
87'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Валенте Лусиано
88'
 
Блокзайл Тиймен
Ван Берген Том
89'
Ван дер Венне Рихард
1:2
90'
 
Finn Stam
90'
Завада Оскар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 455 Количество передач 366
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
23
Ван
дер
Венне
Рихард
14
Локеза
Крис
9
Завада
Оскар
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
8
Хове
Йохан
18
Де
Йонге
Тика
10
Валенте
Лусиано
27
Мендес
Руи
26
Ван
Берген
Том
Валвейк
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Валвейк
Гронинген

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 1
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 2 1
Бакуна Леандро 1 (1) 0.5
Мендес Руи 1 0.5
Ренте Марко 1 0.5
Ван Берген Том 1 0.5
Валенте Лусиано 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Завада Оскар 0 1
Ван дер Венне Рихард 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 1 0
Finn Stam 1 0
Схредерс Йорг 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Валвейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4
Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0
Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2
Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1 Гронинген - Де Графсхап 4:2

Результаты матчей

Валвейк
Гронинген

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виллем II
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПСВ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Утрехт Ромени Оле 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Валвейк Завада Оскар 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6492 болельщиков
  • 98'
    Гронинген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Валвейк: 57%, Гронинген: 43%.
  • 98'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 96'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Завада Оскар оказался удален с поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 96'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 96'
    Валвейк контролирует мяч.
  • 95'
    Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Пеерсман Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Ван Эйджма Рошон из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Пеерсман Марвин
  • 94'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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