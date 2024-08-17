Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Вайдманн Дауда не смог попасть в створ ударом издали

86' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Укили Яссин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Тейс Остинг нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Бакуна Леандро пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

77' Хорошую попытку сделал Мендес Руи . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Г О О О О Л - Ван Берген Том забивает с правой ноги!

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Тактическая замена. Мендес Руи уходит с поля и его заменяет Тейс Остинг

73' Матч возобновлен

71' Локеза Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Укили Яссин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Ван Эйджма Рошон нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

67' Бакуна Леандро получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Гронинген

66' Укили Яссин из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Валвейк

62' Оооо... вот это был удар! Валенте Лусиано должен был забить с этой позиции.

62' Валенте Лусиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Удар от ворот произведет Валвейк

61' Оооо... вот это был удар! Ван Берген Том должен был забить с этой позиции.

61' Ван Берген Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Оооо... вот это был удар! Локеза Крис должен был забить с этой позиции.

59' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Оооо... вот это был удар! Завада Оскар должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Завада Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Де Йонге Тика пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

57' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Клеонизе Денильо получает желтую карточку за нырок

55' Хорошую попытку сделал Валенте Лусиано . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Удар от ворот произведет Гронинген

53' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ренте Марко не смог попасть в створ ударом издали

51' Бакуна Леандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Бакуна Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Судье надоело, что Ван дер Венне Рихард тянет время и он наказал его горчичником

47' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля