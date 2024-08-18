Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Хераклес

41' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

37' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Хераклес

35' Оппегорд Фредрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Удар от ворот произведет Хераклес

33' Тильман Малик не смог попасть в створ ударом издали

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Ван Кам Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Энгельс Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бриан Лимбомбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Хераклес

26' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

25' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бриан Лимбомбе из команды Хераклес в офсайде

24' ШТАНГА! Так было близко к голу - Веерман Йоэй нанес удар в каркас ворот!

23' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

23' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Хераклес

22' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

21' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Ледесма Ричард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Хераклес

16' Удар от ворот произведет Хераклес

16' Ланг Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

15' Удар от ворот произведет Хераклес

15' Ледесма Ричард из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер спокойно отбил мяч.

14' Боскальи Оливье из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

12' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удар от ворот произведет ПСВ

9' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Хераклес

7' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда Хераклес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О О Л - Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Вальтер Бенитес прыгнул не в ту сторону.

4' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бриан Лимбомбе наказан за толчок Тильман Малик

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес начинает с центра поля