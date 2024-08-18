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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Хераклес
1:0
Перерыв
ПСВ
0'
1:0
5' Пенальти
Де Кеерсмакер Брайан

Ход матча

5'
Де Кеерсмакер Брайан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 127 Количество передач 325
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
ПСВ
4.40
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9.00
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1.90
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Все Коэффициенты
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
23
Тальвитие
Юхо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лимбомбе
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
35
Оппегорд
Фредрик
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
7
Тильман
Малик
10
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
Хераклес
4-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Второй тайм

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

33 матча

3%
15.2%
81.8%
1 победа 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

6.1%
15.2%
78.7%
2 победы 5 ничьих 26 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
1:1
Э
0:6
Э
3:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.69
0.47

Среднее время на гол

130
191

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

2.82
2.31

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.5
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 2 1
Схаутен Йерди 1 0.5
Тильман Малик 1 0.5
Бакайоко Жоан 1 0.5
Веерман Йоэй 0 0
Де Йонг Люк 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Тиль Гус 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shiloh Zand 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7

Результаты матчей

Хераклес
ПСВ

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хераклес
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хераклес
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ПСВ
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хераклес
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Виллем II
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хераклес
 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ПСВ
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Утрехт Ромени Оле 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Валвейк Завада Оскар 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Хераклес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Хераклес: 27%, ПСВ: 73%.
  • 48'
    Месик Иван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 47'
    Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 47'
    Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 47'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Мирани Деймон выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 45'
      Контроль мяча: Хераклес: 28%, ПСВ: 72%.
    • 45'
      Де Йонг Люк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 44'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Мирани Деймон из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.
    • 44'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
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    Ничья
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