Тур: 2. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Ход матча
5'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
127 Количество передач 325
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
10
Shiloh
Zand
23
Веерман
Йоэй
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Shiloh ZandНападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Jop Tijink
-
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
ПСВ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
29 матчей
6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Второй тайм
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
33 матча
3%
15.2%
81.8%
1 победа 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы
Второй тайм
6.1%
15.2%
78.7%
2 победы 5 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.69
0.47
Среднее время на гол
130
191
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
2.82
2.31
Среднее время на гол
31
38
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.5
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|2
|1
|Схаутен Йерди
|1
|0.5
|Тильман Малик
|1
|0.5
|Бакайоко Жоан
|1
|0.5
|Веерман Йоэй
|0
|0
|Де Йонг Люк
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Тиль Гус
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shiloh Zand
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
Результаты матчей
Хераклес
ПСВ
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хераклес
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|2
|Утрехт
|Ромени Оле
|2
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Валвейк
|Завада Оскар
|1