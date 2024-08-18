Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Г О О О О Л - Дриауех Каухайб забивает с левой ноги!

90' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

87' Схаутен Йерди пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

86' Милани Лоренцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Хераклес

80' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Месик Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Энгельс Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Энгельс Марио нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

78' Бриан Лимбомбе из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Удар от ворот произведет Хераклес

74' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Матч возобновлен

72' Ледесма Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Виекхофф Яннес из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

70' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Бакайоко Жоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Оппегорд Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Милани Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет ПСВ

62' Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Г О О О О Л - Бакайоко Жоан наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

59' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

56' Удар от ворот произведет Хераклес

56' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ланг Ноа нанес удар в каркас ворот!

56' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Рефери не любит споров - именно за это Erwin van de Looi сейчас получил желтую

54' Фабиан де Кейзер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Месик Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника