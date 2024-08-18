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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11354 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Хераклес
1:3
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
5' Пенальти
Де Кеерсмакер Брайан
1:1
52' Гол в свои ворота
Месик Иван
54' Желтая карточка
Ван де Лой Эрвин
1:2
59' Гол
Бакайоко Жоан
86' Желтая карточка
Милани Лоренцо
1:3
90' Гол
Дриауех Каухайб
90'+7

Ход матча

5'
Де Кеерсмакер Брайан
1:0
46'
 
Тиль Гус
Тильман Малик
52'
1:1
Месик Иван
54'
Ван де Лой Эрвин
 
59'
1:2
Бакайоко Жоан
(Де Йонг Люк)
60'
Милани Лоренцо
Роскен Рубен
 
66'
 
Дамс Маттео
Оппегорд Фредрик
66'
Шеперман Сэм
Shiloh Zand
 
66'
Виекхофф Яннес
Тальвитие Юхо
 
69'
 
Лосано Ирвинг
Бакайоко Жоан
73'
 
Тезе Джордан
Ледесма Ричард
73'
 
Дриауех Каухайб
Ланг Ноа
85'
Giandro Sambo
Бенита Мимеирхель
 
85'
Брюин Джорди
Ван Кам Даниэль
 
86'
Милани Лоренцо
 
90'
1:3
Дриауех Каухайб
(Тиль Гус)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 12
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 234 Количество передач 696
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
23
Тальвитие
Юхо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лимбомбе
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
35
Оппегорд
Фредрик
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
7
Тильман
Малик
10
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
Хераклес
4-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Второй тайм

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

33 матча

3%
15.2%
81.8%
1 победа 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

12.1%
21.2%
66.7%
4 победы 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

6.1%
15.2%
78.7%
2 победы 5 ничьих 26 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
1:1
Э
0:6
Э
3:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.69
0.47

Среднее время на гол

130
191

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

2.82
2.31

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.5
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 2 1
Бакайоко Жоан 2 1
Схаутен Йерди 1 0.5
Тильман Малик 1 0.5
Дриауех Каухайб 1 0.5
Де Йонг Люк 0 0
Тиль Гус 0 0
Веерман Йоэй 0 0
Боскальи Оливье 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Лой Эрвин 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Shiloh Zand 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2
Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7

Результаты матчей

Хераклес
ПСВ

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хераклес
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Виллем II
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Утрехт Ромени Оле 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Валвейк Завада Оскар 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11354 болельщиков
  • 97'
    После классного второго тайма ПСВ совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хераклес: 25%, ПСВ: 75%.
  • 96'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Лосано Ирвинг должен был забить с этой позиции.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Хераклес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Хераклес: 27%, ПСВ: 73%.
    • 48'
      Месик Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 47'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 47'
      Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Мирани Деймон выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 46'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 45'
      Контроль мяча: Хераклес: 28%, ПСВ: 72%.
    • 45'
      Де Йонг Люк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 44'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Мирани Деймон из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.
    • 44'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 43'
      Энгельс Марио наказан за толчок Фламинго Райан
    • 43'
      Ван Кам Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Щило Занд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
    • 41'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 41'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Месик Иван из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Месик Иван из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Месик Иван успешно блокирует удар.
    • 40'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Контроль мяча: Хераклес: 31%, ПСВ: 69%.
    • 40'
      Бенита Мимеирхель из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 39'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 38'
      Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 37'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес.
    • 37'
      Энгельс Марио из команды Хераклес в офсайде
    • 37'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Мирани Деймон из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 35'
      Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 35'
      Контроль мяча: Хераклес: 31%, ПСВ: 69%.
    • 35'
      Оппегорд Фредрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 33'
      Тильман Малик не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Роскен Рубен из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
    • 32'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ван Кам Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Ледесма Ричард успешно блокирует удар.
    • 32'
      Тальвитие Юхо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Энгельс Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Хераклес начинает контратаку
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Хераклес: 30%, ПСВ: 70%.
    • 30'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Бриан Лимбомбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Мирани Деймон успешно блокирует удар.
    • 29'
      Оппегорд Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Месик Иван ошибается в защите.
    • 28'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 27'
      Бенита Мимеирхель из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Энгельс Марио из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Фламинго Райан пострадал.
    • 25'
      Контроль мяча: Хераклес: 31%, ПСВ: 69%.
    • 25'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Бриан Лимбомбе из команды Хераклес в офсайде
    • 24'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Веерман Йоэй нанес удар в каркас ворот!
    • 24'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 24'
      Бенита Мимеирхель из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.
    • 23'
      Ланг Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 22'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Хераклес: 33%, ПСВ: 67%.
    • 20'
      Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Ледесма Ричард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бенита Мимеирхель
    • 19'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Ледесма Ричард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Энгельс Марио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Фламинго Райан
    • 16'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 16'
      Ланг Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Хераклес начинает контратаку
    • 16'
      Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Хераклес: 30%, ПСВ: 70%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 15'
      Шанс! Тильман Малик из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 15'
      Ледесма Ричард из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 15'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Фламинго Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 14'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер спокойно отбил мяч.
    • 14'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Бенита Мимеирхель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 13'
      Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Бенита Мимеирхель из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 12'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Месик Иван из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Хераклес: 38%, ПСВ: 62%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 9'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 9'
      Ледесма Ричард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 8'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Фламинго Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 7'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Мирани Деймон из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 6'
      Команда Хераклес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 5'
      Г О О О О О Л - Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Вальтер Бенитес прыгнул не в ту сторону.
    • 5'
      Контроль мяча: Хераклес: 40%, ПСВ: 60%.
    • 4'
      ПЕНАЛЬТИ - Оппегорд Фредрик из команды ПСВ привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бриан Лимбомбе.
    • 4'
      Хераклес начинает контратаку
    • 4'
      Бенита Мимеирхель из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Бенита Мимеирхель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бенита Мимеирхель
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      Бриан Лимбомбе наказан за толчок Тильман Малик
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ледесма Ричард из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Оппегорд Фредрик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Хераклес начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хераклес 1:3 ПСВ онлайн

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