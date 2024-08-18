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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Брюгге
1:0
Конец матча
Антверпен
0'
21' Желтая карточка
Одои Денис
21' Желтая карточка
Mahamadou Doumbia
57' Желтая карточка
Нильссон Хокан
1:0
80' Пенальти
Нильссон Хокан
87' Вторая желтая карточка
Одои Денис
90' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
90'+8
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
27
Кейта
Мандела
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Брюгге
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.86

Среднее время на гол

83
105

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.62
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 2 0.5
Сейс Хоакин 1 0.25
Нильссон Хокан 1 (1) 0.25
Нуса Антонио 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 3 0.75
Янссен Винсент 1 0.25
Чери Тьяронн 1 0.25
Керк Джирано 1 0.25
Валенсия Энтони 1 0.25
Mahamadou Doumbia 1 0.25
Алдервейрельд Тоби 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Сике Уго 1 0
Цолис Христос 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 1
Алдервейрельд Тоби 1 0
Янссен Винсент 1 0
Ayrton Costa 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0
Антверпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2
Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Антверпен

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Брюгге
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Мехелен
 4 0 2 2 4 - 8 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Махамаду Думбия получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 21'
      Одои Денис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюгге 1:0 Антверпен онлайн

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