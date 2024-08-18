Тур: 4. Стадион: Ян Брейдель.
0'
21' Желтая карточкаОдои Денис
21' Желтая карточкаMahamadou Doumbia
57' Желтая карточкаНильссон Хокан
1:0
80' ПенальтиНильссон Хокан
87' Вторая желтая карточкаОдои Денис
90' Желтая карточкаВан Ден Босх Зено
90'+8
Ход матча
21'
57'
75'
80'
1:0
87'
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
25
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
26 матчей
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.25
Среднее время на гол
43
72
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.86
Среднее время на гол
83
105
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.62
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0.5
|Сейс Хоакин
|1
|0.25
|Нильссон Хокан
|1 (1)
|0.25
|Нуса Антонио
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|3
|0.75
|Янссен Винсент
|1
|0.25
|Чери Тьяронн
|1
|0.25
|Керк Джирано
|1
|0.25
|Валенсия Энтони
|1
|0.25
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.25
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Сике Уго
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
6
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0
Антверпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2
Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Брюгге
Антверпен
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2