Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гретарссон Даниэль нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Раннерс

45' Эмини Сефер из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Кэмпбелл Норман пробует нанести удар издали, но Якоб Буск держит все под контролем

43' Mads Agger навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Tammer Bany Odeh . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Сённерйюск

33' Оооо... вот это был удар! Бьёркенгрен Йон должен был забить с этой позиции.

33' Бьёркенгрен Йон не смог попасть в створ ударом издали

30' Mads Agger получил желтую карточку от судьи

29' Команда Сённерйюск сравняла счет! Игра продолжается!

28' Г О О О О Л - Mads Agger забивает с правой ноги!

28' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

27' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан забивает с правой ноги!

23' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Эмини Сефер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сённерйюск

16' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Раннерс

13' Иззо Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Mads Agger оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Кэмпбелл Норман . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Оооо... вот это был удар! Камили Лирим должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Камили Лирим . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

2' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля