Тур: 5. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Крог Мортен
1:2
Второй тайм: 70'
0'
1:0
24' ГолНордли Симен Болькан
1:1
28' ГолMads Agger
30' Желтая карточкаMads Agger
46' Желтая карточкаВиндерслев Расмус
1:2
48' ГолMads Agger
49' Желтая карточкаMaxime Soulas
Ход матча
24'
28'
1:1
30'
48'
1:2
49'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
195 Количество передач 209
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
24
Sabil
Hansen
90
Одей
Стивен
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
24 Sabil HansenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Камили ЛиримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Noah Nguyen
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
История личных встреч
Раннерс
Сённерйюск
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
45 матчей
35.6%
35.6%
28.8%
16 побед 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.14
0.91
Среднее время на гол
79
98
Всего голов
58
43
Голов в среднем за матч
1.29
0.96
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
69
94
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|2 (1)
|0.4
|Туре Мохамед
|1
|0.2
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.2
|Данхо Флориан
|1
|0.2
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.2
|Энггаард Мэдс
|1
|0.2
|Кэмпбелл Норман
|1
|0.2
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Agger
|2
|0.4
|Tobias Sommer
|1
|0.2
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Камили Лирим
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|2
|0
|Оггесен Андреас
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Уилкинс Далтон
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3
Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4
Результаты матчей
Раннерс
Сённерйюск
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|8 - 12
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3
|Силькеборг
|Бакиз Юнес
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|2