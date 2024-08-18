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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Раннерс
1:2
Второй тайм: 70'
Сённерйюск
0'
1:0
24' Гол
Нордли Симен Болькан
1:1
28' Гол
Mads Agger
30' Желтая карточка
Mads Agger
46' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
1:2
48' Гол
Mads Agger
49' Желтая карточка
Maxime Soulas

Ход матча

24'
Нордли Симен Болькан
(Бьёркенгрен Йон)
1:0
28'
1:1
Mads Agger
(Виндерслев Расмус)
30'
 
Mads Agger
46'
 
Виндерслев Расмус
48'
1:2
Mads Agger
(Камили Лирим)
49'
 
Maxime Soulas
60'
 
Николов Иван
Эмини Сефер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 195 Количество передач 209
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Сённерйюск
6.90
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4.10
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
24
Sabil
Hansen
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
19
Tammer
Bany
Odeh
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
13
Уилкинс
Далтон
15
Камили
Лирим
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
25
Mads
Agger
10
Ингасон
Кристаль-Мани
Раннерс
4-2-3-1
Сённерйюск
4-4-2

История личных встреч

Раннерс
Сённерйюск

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

45 матчей

35.6%
35.6%
28.8%
16 побед 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
5:1
СД
1:1
СД
1:0
К
4:0
СД
0:1
СД
1:2
К
1:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
4:3
СД
1:1
СД
3:0
ТМК
1:1
СД
1:1
ТМК
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
К
1:0
СД
0:4
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
6:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
0:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4
СЛ
1:0
ТМС
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.14
0.91

Среднее время на гол

79
98

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

1.29
0.96

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

69
94

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 2 (1) 0.4
Туре Мохамед 1 0.2
Tammer Bany Odeh 1 0.2
Данхо Флориан 1 0.2
Лауэнборг Фредерик 1 0.2
Энггаард Мэдс 1 0.2
Кэмпбелл Норман 1 0.2
Бьёркенгрен Йон 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 2 0.4
Tobias Sommer 1 0.2
Виндерслев Расмус 0 0
Камили Лирим 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 2 0
Оггесен Андреас 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3
Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4

Результаты матчей

Раннерс
Сённерйюск

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:1 5 4 0 1 9 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Норшелланн
 1:2 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 1:2 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 4 2 0 2 5 - 8 6
9.
Сённерйюск
 2:1 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Виборг
 4 0 1 3 8 - 12 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 1:2 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 1:2 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2:1 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Раннерс
 1:2 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2:1 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 2:1 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Силькеборг Бакиз Юнес 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Виборг Вестергорд Магнус 2
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