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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Раннерс
1:2
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
24' Гол
Нордли Симен Болькан
1:1
28' Гол
Mads Agger
30' Желтая карточка
Mads Agger
46' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
1:2
48' Гол
Mads Agger
49' Желтая карточка
Maxime Soulas
90' Желтая карточка
Laurits Raun Pedersen
90'+6

Ход матча

24'
Нордли Симен Болькан
(Бьёркенгрен Йон)
1:0
28'
1:1
Mads Agger
(Виндерслев Расмус)
30'
 
Mads Agger
46'
 
Виндерслев Расмус
48'
1:2
Mads Agger
(Камили Лирим)
49'
 
Maxime Soulas
60'
 
Николов Иван
Эмини Сефер
69'
Шамун Ноа
Tammer Bany Odeh
 
69'
Laurits Raun Pedersen
Sabil Hansen
 
70'
 
Клюснер Тобиас
Оггесен Андреас
70'
 
Tobias Sommer
Гретарссон Даниэль
71'
 
Mohamed Cherif
Mads Agger
79'
Mike Themsen
Одей Стивен
 
79'
Копплин Бьорн
Дюр Николас
 
83'
 
Ivan Djantou
Lukas Bjoerklund
90'
Laurits Raun Pedersen
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 447 Количество передач 344
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
24
Sabil
Hansen
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
19
Tammer
Bany
Odeh
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
13
Уилкинс
Далтон
15
Камили
Лирим
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
25
Mads
Agger
10
Ингасон
Кристаль-Мани
Раннерс
4-2-3-1
Сённерйюск
4-4-2

История личных встреч

Раннерс
Сённерйюск

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

45 матчей

35.6%
35.6%
28.8%
16 побед 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
5:1
СД
1:1
СД
1:0
К
4:0
СД
0:1
СД
1:2
К
1:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
4:3
СД
1:1
СД
3:0
ТМК
1:1
СД
1:1
ТМК
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
К
1:0
СД
0:4
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
6:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
0:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4
СЛ
1:0
ТМС
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.14
0.91

Среднее время на гол

79
98

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

1.29
0.96

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

69
94

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 2 (1) 0.4
Туре Мохамед 1 0.2
Tammer Bany Odeh 1 0.2
Данхо Флориан 1 0.2
Лауэнборг Фредерик 1 0.2
Энггаард Мэдс 1 0.2
Кэмпбелл Норман 1 0.2
Бьёркенгрен Йон 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 2 0.4
Tobias Sommer 1 0.2
Виндерслев Расмус 0 0
Камили Лирим 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 2 0
Оггесен Андреас 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3
Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4

Результаты матчей

Раннерс
Сённерйюск

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 0:1 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 4 2 0 2 5 - 8 6
9.
Виборг
 1:0 5 1 1 3 9 - 12 4
10.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 1:0 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Виборг
 1:0 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
Силькеборг Бакиз Юнес 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Виборг Вестергорд Магнус 2
Весь список
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