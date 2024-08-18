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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Силькеборг
2:1
Второй тайм: 67'
Норшелланн
0'
0:1
31' Гол
Беньямин Нюгрен
1:1
33' Гол
Сонне Оливер
2:1
35' Гол
Бакиз Юнес
59' Желтая карточка
Хансен Киан

Ход матча

31'
0:1
Беньямин Нюгрен
(Хардер Конрад)
33'
Сонне Оливер
(Поульсен Андреас)
1:1
35'
Бакиз Юнес
(Мадс Фройндлих)
2:1
46'
 
Сертдемир Зидан
Justin Janssen
59'
 
Хансен Киан
63'
 
Хансен Мадс
Ингвартсен Маркус
63'
 
Илоски Милан
Эгели Синдре Валле
65'
Оразов Рамазан
Андерсен Йеппе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 267 Количество передач 357
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Норшелланн
3.85
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3.95
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7.00
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
3
Эстрём
Робин
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
18
Justin
Janssen
29
Доржелес
Марио
14
Эгели
Синдре
Валле
40
Хардер
Конрад
7
Ингвартсен
Маркус
Силькеборг
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Норшелланн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

СД
4:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

2.63
1.86

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

2.1
1.4

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

42
64

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакиз Юнес 3 0.6
Сонне Оливер 2 0.4
Оразов Рамазан 1 0.2
Маттссон Пелле 1 0.2
Редин Понтус 1 0.2
Пюндт Андреас 1 0.2
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Поульсен Андреас 0 0
Бринк Марк 0 0
Адамсен Тонни 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 0.4
Антман Оливер 1 0.2
Хансен Мадс 1 0.2
Анкерсен Петер 1 0.2
Ингвартсен Маркус 1 0.2
Беньямин Нюгрен 1 0.2
Эгели Синдре Валле 1 0.2
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2
Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0
АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2

Результаты матчей

Силькеборг
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:1 5 4 0 1 9 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Норшелланн
 1:2 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 1:2 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 4 2 0 2 5 - 8 6
9.
Сённерйюск
 2:1 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Виборг
 4 0 1 3 8 - 12 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 1:2 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 1:2 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2:1 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Раннерс
 1:2 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2:1 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 2:1 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Силькеборг Бакиз Юнес 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Виборг Вестергорд Магнус 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 61'
      Бакиз Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 61'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Адамсен Тонни.
    • 60'
      Хансен Киан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Бакиз Юнес.
    • 60'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Силькеборг: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 59'
      Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Ларсен
    • 59'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 59'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн фолит на Сонне Оливер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 58'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 58'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 58'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 57'
      Хардер Конрад нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 57'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Силькеборг: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 55'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 53'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Андерсен Йеппе.
    • 53'
      Сонне Оливер успешно блокирует удар.
    • 53'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 52'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 51'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Фройндлих
    • 51'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Силькеборг: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 49'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 49'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Justin Janssen уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 52'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Мадс Ларсен из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Силькеборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 49'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Бакиз Юнес из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Justin Janssen
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Силькеборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 45'
      Хардер Конрад возвращается на поле.
    • 45'
      Эстрём Робин возвращается на поле.
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хардер Конрад получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эстрём Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Хардер Конрад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Эстрём Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Хардер Конрад нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Силькеборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Андреас из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
    • 39'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Мадс Фройндлих сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Бакиз Юнес записал гол на свой счет!
    • 35'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Поульсен Андреас сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Сонне Оливер записал гол на свой счет!
    • 33'
      Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Хэй Лукас наказан за толчок Андерсен Йеппе
    • 32'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 32'
      Эстрём Робин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 31'
      Хардер Конрад сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Эстрём Робин ошибается в защите.
    • 30'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Justin Janssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
    • 30'
      Контроль мяча: Силькеборг: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 29'
      Андерсен Йеппе из команды Силькеборг в офсайде
    • 29'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Доржелес Марио из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Ларсен
    • 27'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 26'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Сонне Оливер пострадал.
    • 25'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Силькеборг: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 24'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Андерсен Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 22'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Поульсен Андреас из команды Силькеборг в офсайде
    • 21'
      Сонне Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Силькеборг: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 20'
      Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Justin Janssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Фройндлих
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Силькеборг: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 15'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 14'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Мадс Фройндлих
    • 13'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн исполняет угловой.
    • 13'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Поульсен Андреас ошибается в защите.
    • 11'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Силькеборг: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 9'
      Поульсен Андреас из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 7'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 7'
      Поульсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мадс Ларсен из команды Силькеборг фолит на Анкерсен Петер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 6'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 6'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Силькеборг: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 3'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Силькеборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Норшелланн
    3.85
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    3.95
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    7.00
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    Силькеборг
    Норшелланн
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