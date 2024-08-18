Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Хардер Конрад получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Эстрём Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Хардер Конрад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Эстрём Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хардер Конрад нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

38' Удар от ворот произведет Силькеборг

38' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Норшеланн контролирует мяч.

35' Г О О О О Л - Бакиз Юнес записал гол на свой счет!

35' Норшеланн контролирует мяч.

33' Г О О О О Л - Сонне Оливер записал гол на свой счет!

33' Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Эстрём Робин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

31' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!

31' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

28' Норшеланн контролирует мяч.

26' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Норшеланн пытается что-то создать.

24' Норшеланн контролирует мяч.

24' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Удар от ворот произведет Норшеланн

23' Андерсен Йеппе не смог попасть в створ ударом издали

22' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Норшеланн контролирует мяч.

21' Сонне Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Норшеланн контролирует мяч.

16' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

15' Норшеланн контролирует мяч.

15' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Норшеланн пытается что-то создать.

11' Норшеланн контролирует мяч.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Норшеланн контролирует мяч.

7' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Норшеланн контролирует мяч.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Норшеланн контролирует мяч.

2' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Силькеборг начинает с центра поля