Тур: 5. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 4473 Главный судья: Реддер Миккель
4:1
Конец матча
0'
0:1
31' ГолБеньямин Нюгрен
1:1
33' ГолСонне Оливер
2:1
35' ГолБакиз Юнес
59' Желтая карточкаХансен Киан
3:1
71' ПенальтиАдамсен Тонни
4:1
74' ГолАдамсен Тонни
90'+5
Ход матча
31'
0:1
33'
1:1
35'
2:1
59'
71'
3:1
74'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
527 Количество передач 703
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Норшелланн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
2.63
1.86
Среднее время на гол
34
48
Всего голов
63
42
Голов в среднем за матч
2.1
1.4
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
42
64
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакиз Юнес
|3
|0.6
|Сонне Оливер
|2
|0.4
|Адамсен Тонни
|2 (1)
|0.4
|Оразов Рамазан
|1
|0.2
|Маттссон Пелле
|1
|0.2
|Редин Понтус
|1
|0.2
|Пюндт Андреас
|1
|0.2
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хардер Конрад
|2
|0.4
|Антман Оливер
|1
|0.2
|Хансен Мадс
|1
|0.2
|Анкерсен Петер
|1
|0.2
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.2
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.2
|Эгели Синдре Валле
|1
|0.2
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|0
|1
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Киан
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Силькеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2
Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0
АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2
Результаты матчей
Силькеборг
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (1)
|Силькеборг
|Бакиз Юнес
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|2