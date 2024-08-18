Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

38' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Джеймс Деан не смог попасть в створ ударом издали

35' Джеймс Деан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

30' Томми Сент-Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Серен Тенгстедт ослабляет давление, выбив мяч.

25' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

21' Г О О О О О Л - Кян Ваесен из команды Виллем II забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Лука Плогман прыгнул вправо!

20' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

19' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Кян Ваесен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эдвардсен Виктор нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.

5' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола