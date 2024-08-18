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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Виллем II
2:0
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
21' Пенальти
Kyan Vaesen
2:0
28' Гол
Мервелд Ринго

Ход матча

21'
Kyan Vaesen
1:0
28'
Мервелд Ринго
(Сандра Сиссе)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 268 Количество передач 287
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.80
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8.10
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20.83
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Все Коэффициенты
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
34
Amine
Lachkar
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
14
Сандра
Сиссе
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
4
Крамер
Йорис
25
Амофа
Джамал
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
7
Мартинсен
Якоб
Виллем II
5-3-2
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ПД
1:1
ТМС
0:2
ЭГГД
3:0
ЭГГД
1:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.4

Среднее время на гол

105
225

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
154

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 2 (1) 1
Мервелд Ринго 1 0.5
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермёлен Валентино 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Amine Lachkar 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2
Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3 Виллем II - АДО Ден Хааг 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2
Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0

Результаты матчей

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Виллем II
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Утрехт Ромени Оле 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Валвейк Завада Оскар 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Виллем II: 47%, Гоу Эхед Иглс: 53%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Крамер Йорис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Виллем II пытается что-то создать.
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    Лучшие коэффициенты
    Виллем II
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    2.80
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    8.10
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    20.83
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