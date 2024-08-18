Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Томми Сент-Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

83' Сандра Сиссе получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Мартинсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Льянсана Энрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Сюре Матис не смог попасть в створ ударом издали

71' Сигургейрссон Рунар Тор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Ох, нехорошо это выглядит. Мервелд Ринго получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Мервелд Ринго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

66' Кян Ваесен пробует нанести удар издали, но Лука Плогман держит все под контролем

65' Матч возобновлен

64' Мервелд Ринго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Амофа Джамал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Сюре Матис

59' Доодеман Ник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

51' Доодеман Ник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Томми Сент-Яго нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Мервелд Ринго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.