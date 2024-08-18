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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Виллем II
2:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
21' Пенальти
Kyan Vaesen
2:0
28' Гол
Мервелд Ринго
63' Желтая карточка
Амофа Джамал
71' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
71' Желтая карточка
Льянсана Энрик
83' Желтая карточка
Сандра Сиссе
90'+8

Ход матча

21'
Kyan Vaesen
1:0
28'
Мервелд Ринго
(Сандра Сиссе)
2:0
46'
 
Твигт Калвин
Линторст Эверт
60'
 
Антман Оливер
Адеканье Бобби
60'
 
Сюре Матис
Тенгстедт Сёрен
60'
 
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
63'
 
Амофа Джамал
71'
Сигургейрссон Рунар Тор
 
71'
 
Льянсана Энрик
78'
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
 
81'
 
Наубер Геррит
Амофа Джамал
83'
Сандра Сиссе
 
88'
Вермёлен Валентино
Тирпан Микаэль
 
90'
Jens Mathijsen
Доодеман Ник
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 459 Количество передач 508
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
34
Amine
Lachkar
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
14
Сандра
Сиссе
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
4
Крамер
Йорис
25
Амофа
Джамал
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
7
Мартинсен
Якоб
Виллем II
5-3-2
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ПД
1:1
ТМС
0:2
ЭГГД
3:0
ЭГГД
1:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.4

Среднее время на гол

105
225

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
154

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 2 (1) 1
Мервелд Ринго 1 0.5
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермёлен Валентино 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Amine Lachkar 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

Виллем II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Виллем II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2
Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3 Виллем II - АДО Ден Хааг 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2
Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0

Результаты матчей

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Аякс
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
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