Тур: 2. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Нихуйс Бас
0:1
Перерыв
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
211 Количество передач 247
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
11
Мбайо
Дилан
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Фейеноорд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
26 матчей
19.2%
7.7%
73.1%
5 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
3
Голов в среднем за матч
2.09
0.2
Среднее время на гол
43
450
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.47
1.91
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
60
24
Голов в среднем за матч
2.31
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
39
97
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|1
|0.5
|Миламбо Антони
|1
|0.5
|Буэно Уго
|0
|0
|Хименес Сантьяго II
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крастев Филип
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Фихтингер Ник
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2
ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Фейеноорд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|2
|Утрехт
|Ромени Оле
|2
|Херенвен
|Бохневич Павел
|2
|Херенвен
|Брауде Оливер
|2
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Валвейк
|Завада Оскар
|1