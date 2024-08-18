Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Пайшао Игор пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

42' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

41' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

38' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Миламбо Антони из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

36' Удар от ворот произведет Фейеноорд

35' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Фейеноорд

35' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Пайшао Игор из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

27' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

17' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Фейеноорд

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

14' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Зерруки Рамиз из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дэйви ван ден Берг успешно блокирует удар.

6' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Буэно Уго из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мбайо Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хорошую попытку сделал Мбайо Дилан . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола