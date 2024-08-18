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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
ПЕК Зволле
0:1
Перерыв
Фейеноорд
0'
0:1
4' Гол
Пайшао Игор

Ход матча

4'
0:1
Пайшао Игор
(Буэно Уго)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 211 Количество передач 247
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фейеноорд
9.40
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8.93
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1.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
6
Эль-Аззузи
Ануар
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
5
Лутонда
Тьерри
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
34
Фихтингер
Ник
11
Мбайо
Дилан
18
Веланас
Одиссеус
50
Крастев
Филип
29
Бёйтинк
Томас
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
6
Зерруки
Рамиз
27
Миламбо
Антони
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фейеноорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

26 матчей

19.2%
7.7%
73.1%
5 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
ТМК
3:1
К
3:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

23
3

Голов в среднем за матч

2.09
0.2

Среднее время на гол

43
450

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.47
1.91

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

60
24

Голов в среднем за матч

2.31
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

39
97

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 1 0.5
Миламбо Антони 1 0.5
Буэно Уго 0 0
Хименес Сантьяго II 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Фихтингер Ник 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2
ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Виллем II
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
НАК Бреда
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Утрехт Ромени Оле 2
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Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Валвейк Завада Оскар 1
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  • 47'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 47'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Рейндерс Элиано ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Фейеноорд
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Рейндерс Элиано!
  • 46'
    ПЕК Зволле начинает контратаку
  • 46'
    Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    ПЕК Зволле
    Ничья
    Фейеноорд
    9.40
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    8.93
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    1.26
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    Фейеноорд
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