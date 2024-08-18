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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 13653 Главный судья: Нихуйс Бас
ПЕК Зволле
1:5
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
4' Гол
Пайшао Игор
0:2
46' Гол
Стенгс Келвин
49' Желтая карточка
Крастев Филип
0:3
51' Гол
Ганцко Давид
55' Желтая карточка
Ганцко Давид
0:4
68' Гол
Хименес Сантьяго
0:5
71' Гол
Хименес Сантьяго
1:5
87' Гол
Крастев Филип
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Пайшао Игор
(Буэно Уго)
46'
 
Белен Томас
Ниукоп Барт
46'
0:2
Стенгс Келвин
(Пайшао Игор)
49'
Крастев Филип
 
51'
0:3
Ганцко Давид
(Стенгс Келвин)
55'
 
Ганцко Давид
57'
Венте Дилан
Бёйтинк Томас
 
57'
Де Рой Кай
Мбайо Дилан
 
64'
 
Зекиель Дживай
Тимбер Квинтен
64'
 
Смал Гийс
Буэно Уго
68'
Teun Gijselhart
Фихтингер Ник
 
68'
0:4
Хименес Сантьяго
(Зекиель Дживай)
71'
0:5
Хименес Сантьяго
(Стенгс Келвин)
72'
 
Иванушец Лука
Стенгс Келвин
83'
 
Уэда Аясэ
Миламбо Антони
87'
Крастев Филип
1:5

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 399 Количество передач 546
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
6
Эль-Аззузи
Ануар
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
5
Лутонда
Тьерри
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
34
Фихтингер
Ник
11
Мбайо
Дилан
18
Веланас
Одиссеус
50
Крастев
Филип
29
Бёйтинк
Томас
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
6
Зерруки
Рамиз
27
Миламбо
Антони
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фейеноорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

26 матчей

19.2%
7.7%
73.1%
5 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
ТМК
3:1
К
3:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

23
3

Голов в среднем за матч

2.09
0.2

Среднее время на гол

43
450

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.47
1.91

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

60
24

Голов в среднем за матч

2.31
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

39
97

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крастев Филип 1 0.5
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго II 2 1
Стенгс Келвин 1 0.5
Пайшао Игор 1 0.5
Ганцко Давид 1 0.5
Миламбо Антони 1 0.5
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 1 0
Фихтингер Ник 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 0
Ганцко Давид 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2
ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0
Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Точный счет

1:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Аякс
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13653 болельщиков
  • 97'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 42%, Фейеноорд: 58%.
  • 97'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Ганцко Давид из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    ПЕК Зволле пытается что-то создать.
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