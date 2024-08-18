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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Брентфорд
2:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
20' Желтая карточка
Висса Йоан
22' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
1:0
29' Гол
Мбеумо Брайан
45' Желтая карточка
Гехи Марк
1:1
56' Гол в свои ворота
Пиннок Итан
58' Желтая карточка
Ричардс Крис
65' Желтая карточка
Камада Даити
2:1
76' Гол
Висса Йоан
90' Желтая карточка
Айю Джордан
90'+5

Ход матча

20'
Висса Йоан
 
22'
 
Андерсен Йоаким
29'
Мбеумо Брайан
(Висса Йоан)
1:0
45'
 
Гехи Марк
46'
 
Эдуар Одсонн
Матета Жан-Филипп
56'
1:1
Пиннок Итан
58'
 
Ричардс Крис
65'
 
Камада Даити
70'
 
Айю Джордан
Камада Даити
74'
Льюис-Поттер Кин
Шаде Кевин
 
74'
Дамсгор Миккель
Янельт Витали
 
74'
 
Лерма Хефферсон
Уортон Адам
76'
Висса Йоан
2:1
84'
Ониика Фрэнк
Висса Йоан
 
84'
Карвалью Фабиу
Йенсен Матиас
 
84'
 
Дукуре Шейк
Хьюз Уилл
84'
 
Сарр Исмаила
Ричардс Крис
90'
Ми Бен
Мбеумо Брайан
 
90'
 
Айю Джордан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 390 Количество передач 467
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Брентфорд 31.5% (35)
X 48.6% (54)
Кристал Пэлас 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
20
Айер
Кристоффер
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
8
Йенсен
Матиас
7
Шаде
Кевин
11
Висса
Йоан
1
Хендерсон
Дин
26
Ричардс
Крис
5
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
20
Уортон
Адам
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
Брентфорд
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Брентфорд
Кристал Пэлас

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 1 1
Мбеумо Брайан 1 1
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висса Йоан 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1
Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6
Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Брентфорд 31.5% (35)
    X 48.6% (54)
    Кристал Пэлас 19.8% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брентфорд
    31.5% (35)
    Ничья
    48.6% (54)
    Кристал Пэлас
    19.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.45% (45)
    Меньше
    57.55% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (90)
    Нет
    15.09% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (45)
    2:1 Брентфорд
    18.9% (21)
    1:2 Кристал Пэлас
    13.5% (15)
    1:0 Брентфорд
    9% (10)
    2:2 Ничья
    5.4% (6)
    0:1 Кристал Пэлас
    3.6% (4)
    2:0 Брентфорд
    1.8% (2)
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