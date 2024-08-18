Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гехи Марк получил желтую карточку от судьи

44' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Шаде Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Матч остановлен

36' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ох, нехорошо это выглядит. Айер Кристоффер получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Хорошую попытку сделал Айер Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Фантастический гол, где все сам сделал Мбеумо Брайан

29' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан забивает с левой ноги!

29' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кристал Пэлас

25' Андерсен Йоаким пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

24' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Андерсен Йоаким получил желтую карточку от судьи

22' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Брентфорд

21' Эзе Эберечи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Висса Йоан получил желтую карточку от судьи

18' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Брентфорд

15' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Уортон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Брентфорд

9' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Брентфорд

7' Митчелл Тайрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Брентфорд

5' Уортон Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.