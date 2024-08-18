Тур: 4. Стадион: King Power at Den Dreef.
1:1
Второй тайм: 76'
0'
0:1
16' ГолДенкей Кевин
22' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
1:1
37' ГолМазиз Юссеф
61' Красная карточкаХиль Оскар
73' Желтая карточкаВерстрате Биргер
Ход матча
16'
0:1
22'
37'
1:1
61'
73'
76'
15
Н'Дри
Конан
10
Мазиз
Юссеф
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
17
Фрэнсис
Абу
18
Мьянге
Сенна
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
10 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Gary Magnee
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
2.31
1.54
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.35
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.5
|Мертенс Матье
|1
|0.25
|Влитинк Тибо
|1
|0.25
|Торстейнссон Йон
|1
|0.25
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|2
|0.5
|Сомерс Тибо
|1
|0.25
|Брунинью Филипе
|1
|0.25
|Олайгбе Казим
|1
|0.25
|Abdoul Ouattara
|1
|0.25
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Хиль Оскар II
|0
|1
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Эрик Дос Сантос
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
4
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1
Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2