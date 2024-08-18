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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
АХ Лёвен
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
16' Гол
Денкей Кевин
22' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
1:1
37' Гол
Мазиз Юссеф
62' Красная карточка
Хиль Оскар
74' Желтая карточка
Верстрате Биргер
75' Желтая карточка
Акимото Такахиро
88' Желтая карточка
Мьянге Сенна
90' Желтая карточка
Abdoul Ouattara
90'+7
1
Лейсен
Тобе
27
Хиль
Оскар
II
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
30
Акимото
Такахиро
4
Верстрате
Биргер
8
Шрейверс
Сьебе
6
Ezechiel
Banzuzi
33
Мертенс
Матье
15
Н'Дри
Конан
10
Мазиз
Юссеф
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
66
Christiaan
Ravych
19
Олайгбе
Казим
20
Назиньо
Флавио
17
Фрэнсис
Абу
6
Агьекум
Лоуренс
30
Брунинью
Филипе
99
Abdoul
Ouattara
18
Мьянге
Сенна
9
Денкей
Кевин
АХ Лёвен
4-3-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
3:0
К
2:3
ПДА
2:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:0
ПДБ
0:3
ПДБ
7:1
ПДБП
0:0
ПДБП
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
2:4
ТМК
0:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:2
ПЛ
6:4

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

2.31
1.54

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.96
1.35

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.5
Мертенс Матье 1 0.25
Влитинк Тибо 1 0.25
Торстейнссон Йон 1 0.25
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Manuel Osifo 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 2 0.5
Сомерс Тибо 1 0.25
Брунинью Филипе 1 0.25
Олайгбе Казим 1 0.25
Abdoul Ouattara 1 0.25
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акимото Такахиро 3 0
Хиль Оскар II 0 1
Шрейверс Сьебе 1 0
Верстрате Биргер 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Мьянге Сенна 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Abdoul Ouattara 1 0
Эрик Дос Сантос 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
4
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1
Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 0:0 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
АХ Лёвен
 4 1 3 0 5 - 3 6
9.
Стандард
 0:0 4 1 3 0 1 - 0 6
10.
Брюгге
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Гент
 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Кортрейк
 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Мехелен
 4 0 2 2 4 - 8 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 0:0 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Гент
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Кортрейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вестерло
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Гент
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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