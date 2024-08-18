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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
0:0
Перерыв
Виборг
0'
43' Желтая карточка
Жуниор Ренато

Ход матча

15'
 
Радич Стипе
Залетел Жан
43'
 
Жуниор Ренато

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 240 Количество передач 243
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Виборг
1.85
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4.80
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6.60
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Перейра
Габриэл
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
8
Маттссон
Магнус
47
Фрохолдт
Виктор
36
Клем
Виллиам
30
Ачури
Мохамед
Элиас
45
Amin
Chiakha
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
5
Залетел
Жан
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
37
Jakob
Nielsen
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
Копенгаген
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Виборг

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.22
0.44

Среднее время на гол

73
202

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 3 0.6
Оскарссон Орри 3 0.6
Дилейни Томас 1 0.2
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.2
Фальк Расмус 0 0
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 3 0.6
Йенсен Исак 2 0.4
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.4
Аниембе Даниэль 1 0.2
Sergio Andrade 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 1 0
Дикс Кевин 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Якобс Ями 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1
Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3
Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Виборг

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 0:0 5 3 2 0 8 - 3 11
4.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 4 2 0 2 5 - 8 6
9.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Виборг
 0:0 5 0 2 3 8 - 12 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
Копенгаген
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 0:0 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
Силькеборг Бакиз Юнес 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Виборг Вестергорд Магнус 2
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  • 52'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Копенгаген: 51%, Виборг: 49%.
  • 52'
    Йенсен Исак из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 51'
    Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 51'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 51'
    Судья сигнализирует, что Перейра Габриэл из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вестергорд Магнус
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    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 47'
      Перейра Габриэл выиграл воздушное противоборство у Вестергорд Магнус.
    • 47'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Бюрги Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Сержиу Андраде из команды Виборг подал угловой справа.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Перейра Габриэл из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
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    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Виборг
    1.85
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