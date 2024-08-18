Тур: 5. Стадион: Паркен. Главный судья: Sandi Putros
0:0
Перерыв
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
240 Количество передач 243
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
36
Клем
Виллиам
45
Amin
Chiakha
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Amin ChiakhaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Oliver Hojer
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Виборг
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
18 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.11
1.89
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.22
0.44
Среднее время на гол
73
202
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.6
|Оскарссон Орри
|3
|0.6
|Дилейни Томас
|1
|0.2
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.2
|Фальк Расмус
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|3
|0.6
|Йенсен Исак
|2
|0.4
|Гроннинг Йеппе
|2 (1)
|0.4
|Аниембе Даниэль
|1
|0.2
|Sergio Andrade
|0
|0
|Радич Стипе
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1
Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3
Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0
Результаты матчей
Копенгаген
Виборг
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (1)
|Силькеборг
|Бакиз Юнес
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|2