Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Жуниор Ренато получил желтую карточку от судьи

43' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' Вестергорд Магнус не смог попасть в створ ударом издали

41' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Виборг

37' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Радич Стипе получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Ох, нехорошо это выглядит. Amin Chiakha получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Радич Стипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Amin Chiakha на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

33' Amin Chiakha нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.

33' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

31' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Виборг

27' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Перейра Габриэл нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.

24' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Копенгаген

23' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Ачури Мохамед Элиас не смог попасть в створ ударом издали

21' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Йенсен Исак пробил со штрафного прямо в стенку

19' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

17' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

13' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

9' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Виборг начинает с центра поля