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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 26035 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
1:1
Конец матча
Виборг
0'
43' Желтая карточка
Жуниор Ренато
0:1
58' Гол
Jakob Nielsen
76' Желтая карточка
Гочолеишвили Гиорги
1:1
78' Гол
Оскарссон Орри
85' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
90'+26

Ход матча

15'
 
Радич Стипе
Залетел Жан
43'
 
Жуниор Ренато
46'
Оскарссон Орри
Amin Chiakha
 
58'
0:1
Jakob Nielsen
(Sergio Andrade)
62'
Фальк Расмус
Маттссон Магнус
 
63'
Гочолеишвили Гиорги
Мелинг Биргер
 
63'
Эльюнусси Мохамед
Фрохолдт Виктор
 
67'
 
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
67'
 
Ибрагим Саид
Йенсен Исак
67'
 
Якобс Ями
Jakob Nielsen
68'
Гарананга Мунаше
Дикс Кевин
 
76'
Гочолеишвили Гиорги
 
78'
Оскарссон Орри
(Эльюнусси Мохамед)
1:1
85'
Ачури Мохамед Элиас
 
90'
 
Charly Horneman
Sergio Andrade

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 560 Количество передач 398
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Тротт
Натан
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Перейра
Габриэл
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
8
Маттссон
Магнус
47
Фрохолдт
Виктор
36
Клем
Виллиам
30
Ачури
Мохамед
Элиас
45
Amin
Chiakha
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
5
Залетел
Жан
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
37
Jakob
Nielsen
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
Копенгаген
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Виборг

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.22
0.44

Среднее время на гол

73
202

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 4 0.8
Эльюнусси Мохамед 3 0.6
Дилейни Томас 1 0.2
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.2
Фальк Расмус 0 0
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.8
Йенсен Исак 2 0.4
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.4
Аниембе Даниэль 1 0.2
Sergio Andrade 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 1 0
Дикс Кевин 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Якобс Ями 1 0
Жуниор Ренато 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1
Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3
Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Виборг

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Брондбю
 3:0 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 0:3 5 2 0 3 5 - 11 6
9.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Брондбю
 3:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Ольборг
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 3 (2)
Силькеборг Бакиз Юнес 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Mylian Jimenez 3
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Копенгаген: 59%, Виборг: 41%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 95'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Лерагер Лукас выиграл воздушное противоборство у Бюрги Николас.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 92'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Тактическая замена. Сержиу Андраде уходит с поля и его заменяет Charly Horneman
    • 91'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
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