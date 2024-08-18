Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Копенгаген

91' Оооо... вот это был удар! Ибрагим Саид должен был забить с этой позиции.

90' Ибрагим Саид наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

90' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Виборг

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Мбом Жан-Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Мбом Жан-Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Ачури Мохамед Элиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Рефери не любит споров - именно за это Ачури Мохамед Элиас сейчас получил желтую

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

80' Удар от ворот произведет Копенгаген

80' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

78' Г О О О О Л - Орри Оскарссон забивает с левой ноги!

78' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Гочолеишвили Гиорги получил желтую карточку от судьи

76' Ачури Мохамед Элиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Сегодняшная посещаемость составляет 26035 болельщиков

74' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Гочолеишвили Гиорги пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

72' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Виборг

71' Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.

71' Удар от ворот произведет Виборг

70' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Матч прерван

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена из-за технических проблем.

67' Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Тактическая замена. Victor Froholdt уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед

60' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Копенгаген

56' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Удар от ворот произведет Виборг

53' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

52' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Сержиу Андраде получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Сержиу Андраде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Amin Chiakha уходит с поля и его заменяет Орри Оскарссон