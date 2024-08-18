Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

39' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шутало Йосип из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

38' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Траоре Бертран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Омарссон Элиас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

26' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Балар Максимильен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хлинссон Кристиан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Гарбетт Мэттью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Маннсверк Сиверт из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Аякс

18' Cherrion Valerius не смог попасть в створ ударом издали

16' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

14' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

11' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Ван ден Бомен Бранко бьет со штрафного в створ, но Daniel Bielica держит все под контролем

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

3' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

3' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Шутало Йосип из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола