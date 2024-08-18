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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
НАК Бреда
0:0
Перерыв
Аякс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 117 Количество передач 385
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НАК Бреда
Ничья
Аякс
8.50
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7.20
1.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
6
Старинг
Каспер
2
Люкассен
Бойд
39
Яношек
Доминик
7
Гарбетт
Мэттью
10
Омарссон
Элиас
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
36
Dies
Janse
4
Хато
Йоррель
38
Хлинссон
Кристиан
16
Маннсверк
Сиверт
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
39
Годс
Мика
НАК Бреда
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
Аякс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед

21 матч

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:8
Э
0:0
Э
2:5
Э
0:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
К
4:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
4:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

0.82
0.4

Среднее время на гол

110
225

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

3.5
2.91

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

2.1
1.71

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.5
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлинссон Кристиан 1 0.5
Годс Мика 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 0 1
Берг Ян 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Граймль Лео 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1
НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4 Гронинген - НАК Бреда 1:1
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Аякс

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Аякс
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
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Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда НАК Бреда почти не владела мячом в первой половине.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: НАК Бреда: 26%, Аякс: 74%.
  • 47'
    Траоре Бертран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Берг Ян успешно блокирует удар.
  • 46'
    Маннсверк Сиверт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 46'
    Кемпер Бой ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Берг Ян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Берг Ян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: НАК Бреда: 26%, Аякс: 74%.
  • 44'
    Аякс пытается что-то создать.
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    • 44'
      Берг Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 41'
      Аякс контролирует мяч.
    • 41'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Старинг Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Берг Ян из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Годс Мика
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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