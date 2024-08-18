Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Команда НАК Бреда забила решающий гол в последние минуты игры!

93' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол НАК Бреда будет все-таки засчитан.

93' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НАК Бреда

92' Гааей Антон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

91' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Паула Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч остановлен

84' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Акпом Чуба завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

82' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гааей Антон из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

79' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Хато Йоррель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Берг Ян завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

76' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Яношек Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

71' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

70' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Люкассен Бойд получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Люкассен Бойд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Cherrion Valerius получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Cherrion Valerius на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

65' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Команда Аякс сравняла счет! Игра продолжается!

63' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Хато Йоррель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Фитц-Джим Киян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Маннсверк Сиверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Команда НАК Бреда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О Л - Гарбетт Мэттью забивает с левой ноги!

58' Омарссон Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Балар Максимильен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Cherrion Valerius получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Cherrion Valerius на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков

54' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НАК Бреда

51' Яношек Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Гарбетт Мэттью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Cherrion Valerius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.