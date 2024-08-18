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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 19000 Главный судья: Хиглер Деннис
НАК Бреда
2:1
Конец матча
Аякс
0'
1:0
58' Гол
Гарбетт Мэттью
1:1
63' Гол
Хато Йоррель
2:1
90' Гол
Берг Ян
90' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
90'+10

Ход матча

56'
 
Фитц-Джим Киян
Хлинссон Кристиан
56'
 
Тейлор Кеннет
Ван ден Бомен Бранко
57'
 
Бергёйс Стивен
Траоре Бертран
58'
Гарбетт Мэттью
(Омарссон Элиас)
1:0
63'
1:1
Хато Йоррель
(Бергёйс Стивен)
66'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
66'
Косцельник Мартин
Cherrion Valerius
 
66'
Костож Кацпер
Омарссон Элиас
 
66'
Паула Рауль
Гарбетт Мэттью
 
76'
 
Бергвейн Стевен
Годс Мика
79'
Кёйперс Рой
Люкассен Бойд
 
89'
Lars Mol
Яношек Доминик
 
90'
Берг Ян
(Паула Рауль)
2:1
90'
 
Маннсверк Сиверт

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 232 Количество передач 702
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
6
Старинг
Каспер
2
Люкассен
Бойд
39
Яношек
Доминик
7
Гарбетт
Мэттью
10
Омарссон
Элиас
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
36
Dies
Janse
4
Хато
Йоррель
38
Хлинссон
Кристиан
16
Маннсверк
Сиверт
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
39
Годс
Мика
НАК Бреда
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
Аякс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед

21 матч

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:8
Э
0:0
Э
2:5
Э
0:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
К
4:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
4:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

0.82
0.4

Среднее время на гол

110
225

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

3.5
2.91

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

2.1
1.71

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Ян 1 0.5
Гарбетт Мэттью 1 0.5
Яношек Доминик 1 (1) 0.5
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлинссон Кристиан 1 0.5
Хато Йоррель 1 0.5
Бергёйс Стивен 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 0 1
Берг Ян 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Граймль Лео 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
НАК Бреда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
НАК Бреда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1
НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4 Гронинген - НАК Бреда 1:1
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3
Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Аякс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гронинген
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Виллем II
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Утрехт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виллем II
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Валвейк Ван дер Венне Рихард 2
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Бохневич Павел 2
ПЕК Зволле Крастев Филип 2
Херенвен Брауде Оливер 2
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Берг Ян из команды НАК Бреда сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 100'
    Команда НАК Бреда не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: НАК Бреда: 25%, Аякс: 75%.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 100'
    Кёйперс Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 99'
    Аякс пытается что-то создать.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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