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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Реал Сосьедад
 
Позже
Райо Вальекано

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 114
Реал Сосьедад 93.9% (107)
X 3.5% (4)
Райо Вальекано 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Райо Вальекано
3.60
3.65
Реклама, pari.ru
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
15
Урко
Гонсалес
14
Кубо
Такефуса
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
1
Карденас
Дани
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
22
Эспино
Альфонсо
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
21
Эмбарба
Адриан
11
Нтекья
Ранди
7
Паласон
Иси
Реал Сосьедад
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.58

Среднее время на гол

58
56

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Среднее время на гол

49
97

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.68
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

53
72

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0
Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Барселона Кристенсен Андреас 1
Весь список
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Прогнозы 114
Реал Сосьедад 93.9% (107)
X 3.5% (4)
Райо Вальекано 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Райо Вальекано
3.60
3.65
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6.40
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Реал Сосьедад - Райо Вальекано онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Райо Вальекано

Исход игры
Реал Сосьедад
94% (110)
Ничья
3.4% (4)
Райо Вальекано
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
52.78% (57)
Нет
47.22% (51)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
41.9% (49)
1:0 Реал Сосьедад
21.4% (25)
2:0 Реал Сосьедад
19.7% (23)
3:1 Реал Сосьедад
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Реал Сосьедад
Райо Вальекано
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