Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

92' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реал Сосьедад

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Гомес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 31763 болельщиков

88' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

87' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

84' Г О О О О Л - Камелло Серхио забивает с левой ноги!

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновлен

79' Рациу Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Тактическая замена. Де Фрутос Хорхе уходит с поля и его заменяет Пеп Чаваррия

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

71' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Г О О О О Л - Де Фрутос Хорхе забивает с правой ноги!

67' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошую попытку сделал Гумбау Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Эмбарба Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Рефери не любит споров - именно за это Нтекья Ранди сейчас получил желтую

56' Нтекья Ранди не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

56' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

54' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас ловит мяч

53' Лежён Флорьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

49' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника