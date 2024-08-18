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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 31763 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Реал Сосьедад
1:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
27' Желтая карточка
Урко Гонсалес
32' Желтая карточка
Лопес Унаи
53' Желтая карточка
Лежён Флорьян
56' Желтая карточка
Нтекья Ранди
57' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
0:1
67' Гол
Де Фрутос Хорхе
0:2
84' Гол
Камелло Серхио
90' Желтая карточка
Арамбуру Хон
1:2
90' Гол
Субименди Мартин
90'+10

Ход матча

27'
Урко Гонсалес
 
32'
 
Лопес Унаи
46'
Субименди Мартин
Урко Гонсалес
 
46'
 
Гумбау Херард
Лопес Унаи
53'
 
Лежён Флорьян
56'
 
Нтекья Ранди
57'
 
Эмбарба Адриан
63'
 
Камелло Серхио
Нтекья Ранди
67'
0:1
Де Фрутос Хорхе
(Мумин Абдул)
68'
Барренечеа Андер
Кубо Такефуса
 
68'
Гомес Серхио
Туррьентес Беньят
 
75'
 
Сисс Пате
Эмбарба Адриан
75'
 
Чаваррия Пеп
Де Фрутос Хорхе
75'
Арамбуру Хон
Траоре Амари
 
80'
 
Балью Иван
Рациу Андрей
83'
Сучич Лука
Оярсабаль Микель
 
84'
0:2
Камелло Серхио
(Сисс Пате)
90'
Арамбуру Хон
 
90'
Субименди Мартин
(Браис Мендес)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 449 Количество передач 237
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Реал Сосьедад 94% (110)
X 3.4% (4)
Райо Вальекано 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
15
Урко
Гонсалес
14
Кубо
Такефуса
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
1
Карденас
Дани
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
22
Эспино
Альфонсо
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
21
Эмбарба
Адриан
11
Нтекья
Ранди
7
Паласон
Иси
Реал Сосьедад
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.58

Среднее время на гол

58
56

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Среднее время на гол

49
97

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.68
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Субименди Мартин 1 1
Браис Мендес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 1 1
Камелло Серхио 1 1
Мумин Абдул 0 0
Сисс Пате 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Хон 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0
Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Реал Сосьедад 94% (110)
    X 3.4% (4)
    Райо Вальекано 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    94% (110)
    Ничья
    3.4% (4)
    Райо Вальекано
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (57)
    Нет
    47.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    41.9% (49)
    1:0 Реал Сосьедад
    21.4% (25)
    2:0 Реал Сосьедад
    19.7% (23)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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