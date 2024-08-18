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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Мальорка
 
Позже
Реал Мадрид

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Мальорка 0.8% (1)
X 3.1% (4)
Реал Мадрид 96.2% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Реал Мадрид
9.30
9.50
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1.45
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
24
Вальент
Мартин
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
5
Маскарель
Омар
11
Асано
Такума
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
7
Мурики
Ведат
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
11
Родриго
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
9
Мбаппе
Килиан
Мальорка
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

22 матча

22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
13.6%
68.2%
4 победы 3 ничьи 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.64
1.09

Среднее время на гол

141
82

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

2.73
1.82

Среднее время на гол

33
49

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

53
61

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1
Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид

Исход игры
Мальорка
1.5% (2)
Ничья
3.7% (5)
Реал Мадрид
94.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
42.73% (47)
Нет
57.27% (63)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.3% (45)
1:2 Реал Мадрид
17.8% (24)
1:3 Реал Мадрид
13.3% (18)
0:3 Реал Мадрид
8.9% (12)
0:1 Реал Мадрид
4.4% (6)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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