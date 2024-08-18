Тур: 1. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Сото Сесар
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Маффео
Пабло
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
11
Асано
Такума
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
-
30 Доменек МаркПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобо РамонЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
22 матча
22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
13.6%
68.2%
4 победы 3 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.64
1.09
Среднее время на гол
141
82
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
2.73
1.82
Среднее время на гол
33
49
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
53
61
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1
Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|1
|Валенсия
|Бараха Рубен
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Валенсия
|Васкес Хесус
|1
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид
Исход игры
Мальорка
1.5% (2)
Ничья
3.7% (5)
Реал Мадрид
94.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
42.73% (47)
Нет
57.27% (63)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.3% (45)
1:2 Реал Мадрид
17.8% (24)
1:3 Реал Мадрид
13.3% (18)
0:3 Реал Мадрид
8.9% (12)
0:1 Реал Мадрид
4.4% (6)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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