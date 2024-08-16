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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Мальорка
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 46
Мальорка 2.2% (1)
X 4.3% (2)
Реал Мадрид 93.5% (43)
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Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Реал Мадрид
7.23
7.20
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1.54
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Мальорка
Реал Мадрид

История личных встреч

Мальорка
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

22 матча

22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
13.6%
68.2%
4 победы 3 ничьи 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.64
1.09

Среднее время на гол

141
82

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

2.73
1.82

Среднее время на гол

33
49

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

53
61

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1
Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бетис Бартра Марк 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Жирона Мисехой Габриэль 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Бетис Фекир Набиль 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Бетис Перро Ромен 1
Атлетик Б Прадос Беньят 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.

    Главный судья: Сото Сесар

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 29.8% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Мальорка 2.2% (1)
    X 4.3% (2)
    Реал Мадрид 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.23
    7.20
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    1.54
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид

    Исход игры
    Мальорка
    2.1% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Реал Мадрид
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    29.8% (14)
    1:2 Реал Мадрид
    27.7% (13)
    1:3 Реал Мадрид
    14.9% (7)
    0:3 Реал Мадрид
    10.6% (5)
    0:1 Реал Мадрид
    8.5% (4)
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    Реал Мадрид
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