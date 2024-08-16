Тур: 1. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Сото Сесар
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Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
22 матча
22.7%
9.1%
68.2%
5 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
13.6%
68.2%
4 победы 3 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.64
1.09
Среднее время на гол
141
82
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
2.73
1.82
Среднее время на гол
33
49
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
53
61
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1
Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|1
|Жирона
|Мисехой Габриэль
|1
|Хетафе
|Chrisantus Uche
|1
|Бетис
|Фекир Набиль
|0 (1)
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|1
|Атлетик Б
|Горосабел Андони
|1
|Бетис
|Руибаль Айтор
|1
|Бетис
|Перро Ромен
|1
|Атлетик Б
|Прадос Беньят
|1
Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид
Исход игры
Мальорка
2.1% (1)
Ничья
4.3% (2)
Реал Мадрид
93.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
48.89% (22)
Нет
51.11% (23)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
29.8% (14)
1:2 Реал Мадрид
27.7% (13)
1:3 Реал Мадрид
14.9% (7)
0:3 Реал Мадрид
10.6% (5)
0:1 Реал Мадрид
8.5% (4)
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