Первый тайм

8' Санчес от своей штрафной площади сильно выбил мяч на ход Нкунку по левому флангу, Льюис грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти в аут.

7' Гюсто с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, но Гвардиол удачно сыграл в обороне, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Челси", будет удар от ворот.

6' Доку теперь уже сам совершил рывок по правому флангу, а затем Жереми от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, но бельгиец неудачно закрутил мяч, он в итоге ушёл за лицевую линию поля.

5' Нкунку в центре поля нарушил правила против Льюиса. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт.

4' Савио с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу защитника "Челси", а затем полетел в руки Санчесу.

3' Доку при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к лицевой лини поля на ход Льюсу, Рико в касание выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Манчестер Сити" и ушёл за пределы поля.