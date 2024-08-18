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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
0:0
Первый тайм: 8'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 142
Челси 14.8% (21)
X 17.6% (25)
Манчестер Сити 67.6% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Манчестер Сити
4.05
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4.10
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2.01
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
6
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
45
Лавия
Ромео
20
Палмер
Коул
8
Фернандес
Энцо
18
Нкунку
Кристофер
15
Джексон
Николас
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
8
Ковачич
Матео
11
Доку
Жереми
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
26
Савио
III
9
Холанн
Эрлинг
Челси
4-2-3-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы

49 матчей

32.7%
10.2%
57.1%
16 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

24.5%
46.9%
28.6%
12 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.4%
32.7%
44.9%
11 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

ТМК
4:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.56
0.92

Среднее время на гол

57
98

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

1.79
1.48

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

82
59

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

53
74

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0
Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Брентфорд Висса Йоан 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Санчес от своей штрафной площади сильно выбил мяч на ход Нкунку по левому флангу, Льюис грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти в аут. 
  • 7'
    Гюсто с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, но Гвардиол удачно сыграл в обороне, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Челси", будет удар от ворот. 
  • 6'
    Доку теперь уже сам совершил рывок по правому флангу, а затем Жереми от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, но бельгиец неудачно закрутил мяч, он в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Нкунку в центре поля нарушил правила против Льюиса. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт. 
  • 4'
    Савио с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу защитника "Челси", а затем полетел в руки Санчесу. 
  • 3'
    Доку при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к лицевой лини поля на ход Льюсу, Рико в касание выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Манчестер Сити" и ушёл за пределы поля. 
  • 2'
    Сразу же из глубины поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Челси", но Холанн под давлением соперника не смог добраться до мяча, далее Санчес вовремя вышел из ворот и уже перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Челси" в новый сезон входит с довольно интересным составом, пока что совсем непонятно, что ждать от лондонского клуба, но на выезде даже "Манчестер Сити" соперника недооценивать никогда нельзя. 
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Челси
14.9% (21)
Ничья
17% (24)
Манчестер Сити
68.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
77.98% (85)
Меньше
22.02% (24)
Обе команды забьют
Да
93.58% (102)
Нет
6.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
44% (62)
1:1 Ничья
12.1% (17)
1:3 Манчестер Сити
8.5% (12)
2:1 Челси
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Манчестер Сити
2.1% (3)
0:2 Манчестер Сити
2.1% (3)
2:3 Манчестер Сити
1.4% (2)
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