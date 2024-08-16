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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
 
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Манчестер Сити
Прогнозы 52
Челси 15.4% (8)
X 13.5% (7)
Манчестер Сити 71.2% (37)
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Челси
Ничья
Манчестер Сити
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Челси
Манчестер Сити

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы

49 матчей

32.7%
10.2%
57.1%
16 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

24.5%
46.9%
28.6%
12 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.4%
32.7%
44.9%
11 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

ТМК
4:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.56
0.92

Среднее время на гол

57
98

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

1.79
1.48

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

82
59

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

53
74

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0
Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 33 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • 40 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Челси 15.4% (8)
    X 13.5% (7)
    Манчестер Сити 71.2% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Сити
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    14.8% (8)
    Ничья
    13% (7)
    Манчестер Сити
    72.2% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.96% (40)
    Меньше
    13.04% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    93.48% (43)
    Нет
    6.52% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    51.9% (28)
    1:3 Манчестер Сити
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    2:1 Челси
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    3.7% (2)
    0:2 Манчестер Сити
    3.7% (2)
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