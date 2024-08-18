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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Ольборг
0:3
Второй тайм: 76'
Брондбю
0'
21' Желтая карточка
Mylian Jimenez
22' Желтая карточка
Kasper Davidsen
0:1
33' Гол
Квистгарден Матиас
0:2
36' Гол
Бундгаард Филип
53' Желтая карточка
Бундгаард Филип
0:3
56' Гол
Бундгаард Филип

Ход матча

21'
Mylian Jimenez
 
22'
Kasper Davidsen
 
33'
0:1
Квистгарден Матиас
36'
0:2
Бундгаард Филип
(Клейбер Шон)
46'
Айдэйл Джон
Kasper Davidsen
 
53'
 
Бундгаард Филип
56'
0:3
Бундгаард Филип
(Clement Bischoff)
60'
Хелениус Никлас
Mylian Jimenez
 
60'
Noel Atli Arnorsson
Йоргенсен Каспер
 
68'
 
Дивкович Марко
Бундгаард Филип
69'
 
Греве Матиас
Clement Bischoff

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 117 Количество передач 355
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
74.40
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3.95
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3.95
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
2
Диаките
Умар
4
Крамер
Ларс
II
3
Sebastian
Otoa
16
Kasper
Davidsen
6
Mylian
Jimenez
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
8
Melker
Widell
17
Жассон
Андрес
10
Oliver
Ross
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
11
Бундгаард
Филип
Ольборг
4-2-3-1
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

49 матчей

40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.7%
28.6%
36.7%
17 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед

История матчей

СД
3:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.28

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Среднее время на гол

66
83

Всего голов

70
58

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.4
Жассон Андрес 1 0.2
Хёйхольт Мальте 1 0.2
Oliver Ross 1 0.2
Sebastian Otoa 0 0
Melker Widell 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 3 0.6
Clement Bischoff 2 0.4
Йебоа Эммануэль 2 0.4
Бундгаард Филип 2 0.4
Себулонсен Себастьян 1 0.2
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Судзуки Юито 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mylian Jimenez 3 0
Жассон Андрес 2 0
Kasper Davidsen 2 0
Marc Nielsen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Ольборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
2
Ольборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2
КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2

Результаты матчей

Ольборг
Брондбю

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Брондбю
 3:0 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 0:3 5 2 0 3 5 - 11 6
9.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Брондбю
 3:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Ольборг
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 0:3 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 3 (2)
Силькеборг Бакиз Юнес 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Mylian Jimenez 3
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Контроль мяча: Ольборг: 30%, Брондбю: 70%.
  • 75'
    Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Жассон Андрес
  • 74'
    Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 74'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 74'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 73'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 72'
    Судзуки Юито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Диаките Умар успешно блокирует удар.
  • 72'
    Судзуки Юито из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 72'
    Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
  • 71'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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