Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Судзуки Юито из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Матиас Йоргенсен нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

41' Жассон Андрес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Брондбю

40' Матиас Йоргенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Oliver Ross пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

33' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Удар от ворот произведет Ольборг

30' Удар от ворот произведет Ольборг

30' Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали

30' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Ольборг

27' Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Ольборг

24' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Ольборг

22' Kasper Davidsen получил желтую карточку от судьи

22' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Милиан Хименес получил желтую карточку от судьи

20' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

20' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Милиан Хименес

19' Удар от ворот произведет Ольборг

19' Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали

19' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Милиан Хименес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Брондбю

16' Sebastian Otoa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Йоргенсен Каспер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

7' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

2' Удар от ворот произведет Ольборг

2' Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали

1' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля