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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 11723 Главный судья: Сундберг Якоб
Ольборг
0:4
Конец матча
Брондбю
0'
21' Желтая карточка
Mylian Jimenez
22' Желтая карточка
Kasper Davidsen
0:1
33' Гол
Квистгарден Матиас
0:2
36' Гол
Бундгаард Филип
53' Желтая карточка
Бундгаард Филип
0:3
56' Гол
Бундгаард Филип
0:4
90' Гол
Греве Матиас
90'+6

Ход матча

21'
Mylian Jimenez
 
22'
Kasper Davidsen
 
33'
0:1
Квистгарден Матиас
36'
0:2
Бундгаард Филип
(Клейбер Шон)
46'
Айдэйл Джон
Kasper Davidsen
 
53'
 
Бундгаард Филип
56'
0:3
Бундгаард Филип
(Clement Bischoff)
60'
Хелениус Никлас
Mylian Jimenez
 
60'
Noel Atli Arnorsson
Йоргенсен Каспер
 
68'
 
Дивкович Марко
Бундгаард Филип
69'
 
Греве Матиас
Clement Bischoff
72'
Mads Bomholt
Oliver Ross
 
80'
 
Омойджуфано Охи
Квистгарден Матиас
84'
 
Oscar Schwartau
Судзуки Юито
85'
 
Радошевич Йосип
Noah Nartey
86'
Amar Diagne
Melker Widell
 
90'
0:4
Греве Матиас
(Дивкович Марко)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 326 Количество передач 652
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
2
Диаките
Умар
4
Крамер
Ларс
II
3
Sebastian
Otoa
16
Kasper
Davidsen
6
Mylian
Jimenez
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
8
Melker
Widell
17
Жассон
Андрес
10
Oliver
Ross
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
11
Бундгаард
Филип
Ольборг
4-2-3-1
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

49 матчей

40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.7%
28.6%
36.7%
17 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед

История матчей

СД
3:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.28

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Среднее время на гол

66
83

Всего голов

70
58

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.4
Жассон Андрес 1 0.2
Хёйхольт Мальте 1 0.2
Oliver Ross 1 0.2
Sebastian Otoa 0 0
Melker Widell 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 3 0.6
Clement Bischoff 2 0.4
Йебоа Эммануэль 2 0.4
Бундгаард Филип 2 0.4
Себулонсен Себастьян 1 0.2
Греве Матиас 1 0.2
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Дивкович Марко 0 0
Судзуки Юито 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mylian Jimenez 3 0
Жассон Андрес 2 0
Kasper Davidsen 2 0
Marc Nielsen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Ольборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
2
Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2
КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2

Результаты матчей

Ольборг
Брондбю

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Брондбю
 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 5 2 0 3 5 - 12 6
9.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 3 (2)
Силькеборг Бакиз Юнес 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Mylian Jimenez 3
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11723 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Ольборг: 33%, Брондбю: 67%.
  • 95'
    Брондбю начинает контратаку
  • 95'
    Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Жассон Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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