Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

86' Матч возобновлен

86' Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Брондбю

83' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

81' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Удар от ворот произведет Брондбю

78' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Мелкер Виделль из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Жассон Андрес

74' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Судзуки Юито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

70' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Удар от ворот произведет Ольборг

64' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

61' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Ольборг

60' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Айдэйл Джон

58' Милиан Хименес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Г О О О О Л - Бундгаард Филип забивает с левой ноги!

56' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Бундгаард Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Мелкер Виделль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Бундгаард Филип получил желтую карточку от судьи

53' Удар от ворот произведет Ольборг

53' Бундгаард Филип из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Брондбю

51' Оооо... вот это был удар! Айдэйл Джон должен был забить с этой позиции.

51' Айдэйл Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Жассон Андрес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Ольборг

48' Удар от ворот произведет Брондбю

48' Мелкер Виделль не смог попасть в створ ударом издали

47' Хорошую попытку сделал Мелкер Виделль . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля