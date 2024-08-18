Тур: 5. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 11723 Главный судья: Сундберг Якоб
0'
21' Желтая карточкаMylian Jimenez
22' Желтая карточкаKasper Davidsen
0:1
33' ГолКвистгарден Матиас
0:2
36' ГолБундгаард Филип
53' Желтая карточкаБундгаард Филип
0:3
56' ГолБундгаард Филип
0:4
90' ГолГреве Матиас
90'+6
Ход матча
21'
22'
33'
36'
0:2
53'
56'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
326 Количество передач 652
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
10
Oliver
Ross
31
Клейбер
Шон
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
21 Mads Bomholt
-
-
-
37 Amar Diagne
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Брондбю
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
49 матчей
40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.7%
28.6%
36.7%
17 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.28
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Среднее время на гол
66
83
Всего голов
70
58
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|2
|0.4
|Жассон Андрес
|1
|0.2
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.2
|Oliver Ross
|1
|0.2
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|3
|0.6
|Clement Bischoff
|2
|0.4
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.4
|Бундгаард Филип
|2
|0.4
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.2
|Греве Матиас
|1
|0.2
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Судзуки Юито
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Kasper Davidsen
|2
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
2
Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2
КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
Результаты матчей
Ольборг
Брондбю
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
41
14
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|3 (2)
|Силькеборг
|Бакиз Юнес
|3 (1)
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2