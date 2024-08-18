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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Конец матча
Стандард
0'
35' Красная карточка
Лоуренс Генри
1:0
67' Гол
Амброз Тьерри
70' Желтая карточка
Хаутекит Ибе
78' Желтая карточка
Канеко Такуро
90'+8
31
Гуннарссон
Патрик
26
Лагэ
Брам
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Dion
De
Neve
10
Abdelkahar
Kadri
6
Мессату
Наэль
30
Канеко
Такуро
17
Бруно
Массимо
19
Ферри
Начо
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
88
Лоуренс
Генри
8
Прайс
Айзек
7
Булат
Марко
24
О'Нил
Эйден
32
Куавита
Леандро
21
Soufiane
Benjdida
Кортрейк
3-4-2-1
Стандард
5-4-1

История личных встреч

Кортрейк
Стандард

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
К
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ТМС
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ЛП
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
1:1
К
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.55
1.24

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 1 0.25
Канеко Такуро 1 0.25
Мампасси Марк Рене 1 0.25
Ферри Начо 1 0.25
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булат Марко 1 0.25
Фосси Марлон 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампасси Марк Рене 1 1
Канеко Такуро 2 0
Эль-Идрисси Мунем 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Мессату Наэль 1 0
Ферри Начо 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Лоуренс Генри 0 1
О'Нил Эйден 1 0
Булат Марко 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1
НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1

Результаты матчей

Кортрейк
Стандард

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Кортрейк
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
АХ Лёвен
 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Стандард
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Брюгге
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Мехелен
 4 0 2 2 4 - 8 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Стандард Хаутекит Ибе 3
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Soufiane Benjdida уходит с поля. Болинголи-Мбомбо Боли выходит вместо него
    • 35'
      УДАЛЕНИЕ! - Хенри Лоуренс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 33'
      Хенри Лоуренс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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