Тур: 4. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
35' Красная карточкаЛоуренс Генри
1:0
67' ГолАмброз Тьерри
70' Желтая карточкаХаутекит Ибе
78' Желтая карточкаКанеко Такуро
90'+8
Ход матча
35'
67'
1:0
70'
78'
26
Лагэ
Брам
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Лагэ БрамЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бансе СашаПолузащитник
-
11 Киэ ГрежонНападающий
-
17 Ilay Camara
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Кортрейк
Стандард
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.55
1.24
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|1
|0.25
|Канеко Такуро
|1
|0.25
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.25
|Ферри Начо
|1
|0.25
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булат Марко
|1
|0.25
|Фосси Марлон
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Канеко Такуро
|2
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Лоуренс Генри
|0
|1
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Булат Марко
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1
НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1
Результаты матчей
Кортрейк
Стандард
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|3
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1