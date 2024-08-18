Тур: 4. Стадион: Planet Group Arena.
0'
25' Желтая карточкаTuur Rommens
1:0
27' ГолГеркенс Питер
2:0
29' ГолФернандес-Пардо Матиас
3:0
32' ГолГандельман Омри
3:1
41' ГолСайяд Аллахьяр
61' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
4:1
80' ГолMathias Delorge
82' Желтая карточкаГандельман Омри
90'+5
Ход матча
25'
27'
1:0
29'
32'
3:0
41'
3:1
61'
80'
4:1
82'
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
19
Сурдез
Франк
12
Гамбор
Хуго
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гамбор ХугоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Гент
Вестерло
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.36
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
2.12
1.44
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Геркенс Питер
|1
|0.25
|Гудьонсен Андри
|1
|0.25
|Йокота Дайсуке
|1
|0.25
|Mathias Delorge
|1
|0.25
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.25
|Гандельман Омри
|1
|0.25
|Сурдез Франк
|0
|0
|Дин Макс
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.75
|Стассин Лукас
|2
|0.5
|Хасполат Догукан
|1
|0.25
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.25
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0.25
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.25
|Фриган Матия
|1
|0.25
|Алькосер Хосимар
|1
|0.25
|Luka Vuskovic
|1
|0.25
|Сидорчук Сергей
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Tuur Rommens
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
Результаты матчей
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2
Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0
Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0
Результаты матчей
Гент
Вестерло
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гент
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
31
13
22
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|3
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1