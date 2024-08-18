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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Гент
4:1
Конец матча
Вестерло
0'
25' Желтая карточка
Tuur Rommens
1:0
27' Гол
Геркенс Питер
2:0
29' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
3:0
32' Гол
Гандельман Омри
3:1
41' Гол
Сайяд Аллахьяр
61' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
4:1
80' Гол
Mathias Delorge
82' Желтая карточка
Гандельман Омри
90'+5
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
23
Торунарига
Джордан
4
Ватанабэ
Цуёси
3
Браун
Арчи
16
Mathias
Delorge
19
Сурдез
Франк
8
Геркенс
Питер
6
Гандельман
Омри
12
Гамбор
Хуго
28
Фернандес-Пардо
Матиас
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
46
Arthur
Piedfort
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
8
Мадсен
Николас
7
Сайяд
Аллахьяр
76
Стассин
Лукас
Гент
4-1-4-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Вестерло

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

2.12
1.44

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Геркенс Питер 1 0.25
Гудьонсен Андри 1 0.25
Йокота Дайсуке 1 0.25
Mathias Delorge 1 0.25
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.25
Гандельман Омри 1 0.25
Сурдез Франк 0 0
Дин Макс 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 3 0.75
Стассин Лукас 2 0.5
Хасполат Догукан 1 0.25
Рейнолдс Брайан 1 0.25
Авокойа Мебуде Адерире 1 0.25
Мадсен Николас 1 (1) 0.25
Фриган Матия 1 0.25
Алькосер Хосимар 1 0.25
Luka Vuskovic 1 0.25
Сидорчук Сергей 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасполат Догукан 2 0
Tuur Rommens 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Нойштедтер Роман 1 0
Сайяд Аллахьяр 1 0
Фриган Матия 1 0

Результаты матчей

Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2
Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0
Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0

Результаты матчей

Гент
Вестерло

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гент
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Дендер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Кортрейк
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
АХ Лёвен
 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Стандард
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Брюгге
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Мехелен
 4 0 2 2 4 - 8 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
16.
Сент-Трейден
 4 0 1 3 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Стандард Хаутекит Ибе 3
АХ Лёвен Акимото Такахиро 3
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
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