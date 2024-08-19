Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Тобиас Бех пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Тобиас Бех возвращается на поле.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Тобиас Бех получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Тобиас Бех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Oliver Provstgaard нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

45' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Онугха Герман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Г О О О О Л - Линкс Гифт записал гол на свой счет!

32' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

25' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матч возобновлен

25' Каль Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Г О О О О Л - Мадсен Мадс Эмиль забивает ударом с левой ноги!

22' Хорошую попытку сделал Мортенсен Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оооо... вот это был удар! Андерсон Микаэль должен был забить с этой позиции.

19' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

18' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эммануилидис Димитриос пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

18' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Вайле

12' Шанс! Тобиас Бех из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

8' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Беихмо Феликс забивает с правой ноги!

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

2' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.