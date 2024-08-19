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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 11564 Главный судья: Jonas Hansen
АГФ Орхус
5:1
Конец матча
Вайле

Ход матча

6'
Беихмо Феликс
(Линкс Гифт)
1:0
22'
Мадсен Мадс Эмиль
2:0
32'
Линкс Гифт
(Каль Эрик)
3:0
36'
3:1
Онугха Герман
(Барри Хамза)
46'
 
Ювара Муса
Christian Groendal
46'
 
Marius Elvius
Хюйбер Лука
59'
Андерсон Микаэль
(Беихмо Феликс)
4:1
65'
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
5:1
70'
Якоб Андерсен
Андерсон Микаэль
 
70'
Йенсен-Эббью Йонас
Линкс Гифт
 
70'
Эммануилидис Димитриос
Далсгор Хенрик
 
70'
Frederik Brandhof
Kristian Kirkegaard
 
70'
 
Anders Jacobsen II
Ван Брюген Дамиан
79'
Richmond Gyamfi
Бех Тобиас
 
79'
 
Masaki Murata
Барри Хамза
84'
Tobias Bach
Каль Эрик
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 655 Количество передач 333
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
1
Векич
Игор
13
Велков
Стефан
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
25
Хюйбер
Лука
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
38
Чолина
Давид
37
Christian
Groendal
9
Онугха
Герман
17
Эммануилидис
Димитриос
АГФ Орхус
3-5-2
Вайле
3-4-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Вайле

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

22 матча

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:4
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

68
94

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.8
Бех Тобиас 3 0.6
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.6
Андерсон Микаэль 1 0.2
Линкс Гифт 1 0.2
Беихмо Феликс 1 0.2
Каль Эрик 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.6
Эммануилидис Димитриос 1 0.2
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 2 0
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Ювара Муса 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
0
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Вайле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

10
2
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
100%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
75%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
6
46%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Вайле
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3
Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Вайле

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
АГФ Орхус
 5 3 1 1 13 - 5 10
5.
Брондбю
 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 5 2 0 3 5 - 12 6
9.
Сённерйюск
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
3.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Mylian Jimenez 3
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    АГФ Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11564 болельщиков
  • 92'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 92'
    АГФ Орхус контролирует мяч.
  • 92'
    АГФ Орхус контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Kristian Kirkegaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Тингагер Фредерик успешно блокирует удар.
    • 88'
      Oliver Provstgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Ювара Муса из команды Вайле подал угловой слева.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Ювара Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Оооо... вот это был удар! Онугха Герман должен был забить с этой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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