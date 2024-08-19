Тур: 5. Стадион: Ceres Park. Зрители: 11564 Главный судья: Jonas Hansen
0'
1:0
6' ГолБеихмо Феликс
2:0
22' ГолМадсен Мадс Эмиль
3:0
32' ГолЛинкс Гифт
3:1
36' ГолОнугха Герман
4:1
59' ГолАндерсон Микаэль
5:1
65' ГолМортенсен Патрик
90'+4
Ход матча
6'
1:0
22'
32'
3:0
36'
3:1
59'
65'
5:1
84'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
655 Количество передач 333
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Вайле
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
22 матча
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
68
94
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4
|0.8
|Бех Тобиас
|3
|0.6
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.6
|Андерсон Микаэль
|1
|0.2
|Линкс Гифт
|1
|0.2
|Беихмо Феликс
|1
|0.2
|Каль Эрик
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.6
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.2
|Барри Хамза
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Хамза
|2
|0
|Велков Стефан
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Ювара Муса
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
0
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Вайле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
10
2
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
100%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
75%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
6
46%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Вайле
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3
Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Вайле
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
23
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|3 (2)
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2