Тур: 1. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Кавана Крис
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Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лестер
Тоттенхэм
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
2.55
2.3
Среднее время на гол
35
39
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
2.05
2
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
43
45
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2
Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4
Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|Зиркзее Джошуа
|1
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|0 (1)
|Фулхэм
|Кэрни Том
|1
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|1
|Фулхэм
|Перейра Андреас
|1
|Манчестер Юнайтед
|Маунт Мэйсон
|1
|Фулхэм
|Угелумба Кэлвин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм
Исход игры
Лестер
2.1% (1)
Ничья
17% (8)
Тоттенхэм
80.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
70.45% (31)
Меньше
29.55% (13)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
48.9% (23)
1:1 Ничья
10.6% (5)
0:1 Тоттенхэм
10.6% (5)
1:3 Тоттенхэм
6.4% (3)
0:2 Тоттенхэм
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
2:3 Тоттенхэм
4.3% (2)
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