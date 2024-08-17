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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Лестер
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 47
Лестер 2.1% (1)
X 17% (8)
Тоттенхэм 80.9% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Тоттенхэм
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лестер
Тоттенхэм

История личных встреч

Лестер
Тоттенхэм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
6:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
0:1
К
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
К
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

2.55
2.3

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

2.05
2

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

43
45

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2
Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4
Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа 1
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 1
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 1
Фулхэм Перейра Андреас 1
Манчестер Юнайтед Маунт Мэйсон 1
Фулхэм Угелумба Кэлвин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Тоттенхэм.
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    • Прогнозы 47
    Лестер 2.1% (1)
    X 17% (8)
    Тоттенхэм 80.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Тоттенхэм
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лестер
    2.1% (1)
    Ничья
    17% (8)
    Тоттенхэм
    80.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    48.9% (23)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    10.6% (5)
    1:3 Тоттенхэм
    6.4% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    2:3 Тоттенхэм
    4.3% (2)
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