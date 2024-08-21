2:1
Итог после пенальти
4
2
0'
1:0
14' ГолСилва Тьяго
27' Желтая карточкаДуглас XV
2:0
28' ПенальтиАриас Джон
30' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
31' Желтая карточкаКауан Элиас
33' Желтая карточкаСамуэл Шавьер
69' Желтая карточкаГуга
72' Желтая карточкаРенато Гаучо
73' Желтая карточкаГансо Пауло
2:1
76' ГолGustavo Gomes
84' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
85' Желтая карточкаДжон Кеннеди
4 2
2:1
2:2
3:2
3:2
4:2
4:3
5:3
6:3
Ход матча
14'
1:0
27'
28'
2:0
31'
33'
57'
69'
72'
73'
76'
2:1
85'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
5:3
121'
121'
6:3
Пен
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тьяго
Сантос
23
Гуга
III
7
Андре
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
90 Kevin SernaНападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Флуминенсе
Гремио
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
40 матчей
17.5%
25%
57.5%
7 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
5 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
15%
42.5%
42.5%
6 побед 17 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
0.95
0.71
Среднее время на гол
95
126
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.32
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
51
40
Голов в среднем за матч
1.28
1
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|2
|0.25
|Маркус Аленсар
|2
|0.25
|Джон Кеннеди
|1
|0.13
|Кано Херман
|1
|0.13
|Силва Тьяго
|1
|0.13
|Гансо Пауло
|1
|0.13
|Маноэл
|1
|0.13
|Кено
|1
|0.13
|Лима II
|1
|0.13
|Ариас Джон
|1 (1)
|0.13
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Gomes
|2
|0.25
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.25
|Коста Диего
|1
|0.13
|Кристальдо Франко
|1
|0.13
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.13
|Педро Жоао II
|1
|0.13
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0.13
|Nathan Ribeiro
|1
|0.13
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|4
|0
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Самуэл Шавьер
|1
|0
|Лима II
|1
|0
|Гуга III
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|1
|1
|Вильясанти Матиас
|1
|1
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
7
Флуминенсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Гремио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2
Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Гремио
Точный счет
2:1
3 раза 75%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
17
17
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3