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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Флуминенсе
2:1
Итог после пенальти
4
2
Гремио
0'
1:0
14' Гол
Силва Тьяго
27' Желтая карточка
Дуглас XV
2:0
28' Пенальти
Ариас Джон
30' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
31' Желтая карточка
Кауан Элиас
33' Желтая карточка
Самуэл Шавьер
69' Желтая карточка
Гуга
72' Желтая карточка
Ренато Гаучо
73' Желтая карточка
Гансо Пауло
2:1
76' Гол
Gustavo Gomes
84' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
85' Желтая карточка
Джон Кеннеди
4 2
Гансо Пауло
2:1
2:2
Рейналдо Мануэл
Силва Тьяго
3:2
3:2
Натан Аллан
Джон Кеннеди
4:2
4:3
Монсальве Мигель
Лима
5:3
5:3
Кристальдо Франко
Ариас Джон
6:3

Ход матча

14'
Силва Тьяго
1:0
27'
 
Дуглас XV
28'
Ариас Джон
2:0
30'
 
Сотельдо Йеферсон
31'
Кауан Элиас
 
33'
Самуэл Шавьер
 
46'
 
Кристальдо Франко
Каннеманн Вальтер
46'
 
Gustavo Gomes
Павон Кристиан
57'
Лима
Kevin Serna
 
63'
Джон Кеннеди
Кауан Элиас
 
63'
Мело Фелипе
Тьяго Сантос
 
68'
 
Монсальве Мигель
Дуглас XV
69'
Гуга
 
72'
 
Ренато Гаучо
73'
Гансо Пауло
 
76'
2:1
Gustavo Gomes
79'
Эскердинья Франсиско
Гуга
 
79'
Нонато Густаво
Gabriel Martinelli III
 
83'
 
Аресо Матиас
Брайтвайт Мартин
84'
 
Жемерсон де Жесус
85'
Джон Кеннеди
 
90'
 
Натан Аллан
Сотельдо Йеферсон
121'
Гансо Пауло
2:1
121'
2:2
Рейналдо Мануэл
121'
Силва Тьяго
3:2
121'
3:2
Натан Аллан
121'
Джон Кеннеди
4:2
121'
4:3
Монсальве Мигель
121'
Лима
5:3
121'
5:3
Кристальдо Франко
121'
Ариас Джон
6:3
Пен
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
23
Гуга
III
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
1
Марчесин
Агустин
53
Gustavo
Martins
28
Жемерсон
де
Жесус
4
Каннеманн
Вальтер
18
Педро
Жоао
II
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
21
Павон
Кристиан
22
Брайтвайт Мартин
7
Сотельдо
Йеферсон
Флуминенсе
4-3-3
Гремио
3-4-3

История личных встреч

Флуминенсе
Гремио

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

40 матчей

17.5%
25%
57.5%
7 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
5 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

15%
42.5%
42.5%
6 побед 17 ничьих 17 побед

История матчей

КЛ
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:5
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:2
К
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:0
СA
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
2:0
КЛ
0:0
КЛ
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
5:4
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:0
КБ
2:3
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.95
0.71

Среднее время на гол

95
126

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.32

Среднее время на гол

57
68

Всего голов

51
40

Голов в среднем за матч

1.28
1

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 2 0.25
Маркус Аленсар 2 0.25
Джон Кеннеди 1 0.13
Кано Херман 1 0.13
Силва Тьяго 1 0.13
Гансо Пауло 1 0.13
Маноэл 1 0.13
Кено 1 0.13
Лима II 1 0.13
Ариас Джон 1 (1) 0.13
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Gomes 2 0.25
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.25
Коста Диего 1 0.13
Кристальдо Франко 1 0.13
Сотельдо Йеферсон 1 0.13
Педро Жоао II 1 0.13
Henrique Souza Ewerthon3 1 0.13
Nathan Ribeiro 1 0.13

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Теранс Давид 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Лима II 1 0
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0
Кауан Элиас 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 1 1
Вильясанти Матиас 1 1
Каннеманн Вальтер 2 0
Педро Жоао 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Кристальдо Франко 2 0
Коста Диего 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Дуглас XV 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Pepe4 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Ренато Гаучо 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
7
Флуминенсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Гремио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2
Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Гремио

Точный счет

2:1
3 раза 75%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
1 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
0 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Рейналдо Мануэл реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гансо Пауло не забивает в серии пенальти
  • 91'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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